Ronduit zwak KVO met de billen bloot tegen Union

KV Oostende had weinig tot niks in de pap te brokken tegen een sterk Union: 1-6. Nochtans roteerden de hoofdstedelingen een halve ploeg en hadden ze Europees voetbal in de benen. KVO acteerde gewoonweg ondermaats, zowel naar inzet als kwaliteit.

Na een nipt gelijkspel tegen Seraing keek KV Oostende een sterk acterend Union op bezoek. De Brusselaars doen het uitstekend in de Europa League en eigen competitie. Trainer Karel Geraerts voerde een pak wissels door – onder meer Boniface, Nieuwkoop en Teuma begonnen op de bank – en KVO-coach Yves Vanderhaeghe plaatste Bätzner en Albanse op de bank. Voor Dapo Mebude was het zijn eerste selectie, Tanghe was out.

KVO begon voortvarend en kreeg twee corners, maar mocht zich gelukkig prijzen dat Nilsson z’n voet niet tegen een scherpe voorzet kon zetten. Ambrose antwoordde met een laag, maar zacht schot. Ook nog binnen de tien minuten: wederom Nilsson, deze keer in het zijnet.

Geen creativiteit

Union stak meer en meer de neus aan het venster. Lynen legde de bal netjes opzij naar de volledig vrije Vanzeir en die vloerde Hubert met een overhoekse trap. Daarna zakte het tempo: Union liet Oostende begaan, dat niet over de creativiteit beschikte om de Brusselaars uit verband te spelen.

De wedstrijd viel halfweg de eerste helft volledig plat. Vanderhaeghe kon niet langer aanzien hoe z’n spelers over het veld leken te sloffe en barstte van woede. Kort erna – we zaten dan al in de dertigste minuut – toch een kans: de voorzet van Ndicka werd door Capon in de handen van Moris gewerkt. Kort erna was het wel raak aan de overzijde. Een uittrap van de Union-keeper werd slecht verwerkt door de KVO-verdediging en Vanzeir kon in twee tijden afwerken.

In het slot van de eerste helft moest Hornby met een blessure naar de kant en schakelde KVO over op een soort 4-2-3-1. Dat leek wat beter te lopen, met een goeie knal van Ambrose als exponent.

Dubbele wissel

Bij de start van het tweede bedrijf probeerden de Kustboys wederom de bakens te verzetten. Een schot van Capon was het gevaarlijkste wapenfeit. Net wanneer KVO een dubbele wissel uitvoerde, diende Union het nekschot toe. Vanzeir bekroonde zijn topwedstrijd met een knappe assist voor Sykes, die Hubert verschalkte.

Het dreigt nog een warme herfst te worden voor KVO. De kustploeg acteerde ronduit ondermaats en liet na de derde tegentreffer het kopje volledig hangen. Geen inspiratie, weinig durf, nul creativiteit en veel te weinig kwaliteit. Hubert voorkwam nog een vierde tegengoal op een inzet van Boniface.

Een dollende Adingra wist wél te scoren met twee verdedigers tegenover zich. De ultieme goal van Ambrose in de slotfase was een doekje voor het bloeden, want Boniface en Puertas maakten er nog 1-5 en 1-6 van. Komende woensdag al trekt Oostende naar Antwerp, daarna volgt een echte degradatiekraker tegen Zulte-Waregem.

(TVA)