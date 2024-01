Rode lantaarn KV Kortrijk vergalt debuut Leko met zege op Sclessin

Ivan Leko heeft bij zijn debuut als Standard-coach een nederlaag geïncasseerd tegen rode lantaarn KV Kortrijk. Het werd zaterdag 0-1 op Sclessin. Freyr Alexandersson, die eveneens toe was aan zijn eerste match aan het roer van KVK, zag de West-Vlamingen op slag van rust op voorsprong komen dankzij Felipe Avenatti (45.+1).

KV Kortrijk zorgde voor het doelgevaar in het wedstrijdbegin. Op het kwartier ging Bodart goed plat op een te slap schot van Avenatti. Standard reageerde, maar de scherpte ontbrak voorin. Vlak voor de pauze gaf Vanheusden op knullige wijze de bal af aan Avenatti, die in de rechterbenedenhoek besloot.

Iets voor het uur nam Sowah een afvallende bal op de slof, maar Pirard duwde de botsende bal in hoekschop. Even later kopte Perica het leer zwak in de handen van de Kortrijk-doelman. In het slot drongen de Rouches nog aan, maar KV Kortrijk weigerde te buigen. Na de nederlaag tegen de hekkensluiter blijven ze achter met 3 op 18.

KV Kortrijk heeft dan weer zijn derde competitiezege van het seizoen beet, de eerste sinds 21 oktober (1-0 tegen Club Brugge). De Kortrijkzanen sluiten met 13 punten aan bij Eupen, voorlaatste met 15 punten, en OH Leuven, dat 16 punten telt. Met 23 punten staat Standard op de tiende stek, slechts twee punten boven de degradatiezone.

Racing Genk en Cercle Brugge deelden eerder op de dag de punten: 1-1. Club Brugge sluit de voetbalavond om 20u45 af tegen Westerlo. Westerlo-coach Rik De Mil keert voor het eerst terug in het Jan Breydelstadion. Hij maakte vorige maand de overstap naar de Kemphanen.