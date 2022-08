Rode Duivel Dedryck Boyata tekent tot 2025 bij Club Brugge

Club Brugge en Rode Duivel Dedryck Boyata hebben maandagavond een akkoord bereikt over een definitieve overgang. De 31-jarige Rode Duivel tekent een contract tot 2025 bij de landskampioen. Bij Hertha Berlijn, waar hij sinds 2019 speelde en nog tot 2024 onder contract lag, was Boyata op een zijspoor belandt. Hoewel hij er vorig seizoen nog de aanvoerdersband droeg, selecteerde coach Sandro Schwarz hem niet meer voor de voorbije competitiewedstrijden. De zware loonlast zou de reden zijn dat Hertha hem liever zag vertrekken.

Voor Boyata wordt Club Brugge een eerste kennismaking met de Belgische competitie. Nadat hij zijn jeugdopleiding genoot bij Sint-Joost, White Star Woluwe en FC Brussels, koos hij in 2006 – amper 15 jaar oud – voor een avontuur in Engeland. Bij Manchester City rondde hij zijn formatieve jaren af. Zijn profdebuut bij de Citizens volgde in januari 2010, dat seizoen mocht hij in totaal 17 wedstrijden spelen voor de A-ploeg. Het leverde de verdediger ook zijn eerste selecties op bij de Rode Duivels, waar hij op 12 oktober 2010 debuteerde in de spraakmakende partij tegen Oostenrijk (4-4), een wedstrijd in het kader van de kwalificaties voor Euro 2012.

Manchester City leende hem de seizoenen daarna uit aan Bolton (2011/2012) en FC Twente (2012/2013). In mei 2014 schotelde de club uit Manchester hem een nieuw tweejarig contract voor, maar spelen deed Boyata daar amper nog. De redding kwam uit Schotland: Celtic Glasgow bood hem in 2015 een contract van vier jaar. Na vier landstitels en twee Schotse bekers verkaste Boyata in 2019 naar Berlijn. Terwijl hij ook bij de Belgische nationale ploeg een vaste waarde in de kern werd (31 caps), groeide hij bij Berlijn uit tot kapitein en was hij er vorig seizoen nog een belangrijke factor in de strijd om het behoud. Tot de plotse impasse deze zomer. Club biedt hem een galante uitweg. Boyata houdt zo zijn droom levend om dit najaar een derde groot toernooi mee te maken als international (na het WK 2018 en EK 2020). (Belga)