Robbe Decostere: “Knullig hoe we die derde goal van Union slikken”

Cercle Brugge leek tot diep in de wedstrijd op weg een punt mee te graaien bij de leider. Maar de groen-zwarte defensie stak bij het ingaan van de toegevoegde tijd een handje toe zodat de Brusselaars straks als eerste de winterstop ingaan.

Het is een cliché, maar het voetbal wordt beslist door de minste details. Bij Cercle Brugge weten ze er dit seizoen alles van. En zaterdagavond op bezoek bij herfstkampioen Union zat het ongeluk dan nog eens in klein hoekje in het Brusselse Dudenpark.

Edgaras Utkus kopte in de openingsfase groen-zwart op voorsprong, maar na een botsing even later met Dante Vanzeir, moest hij noodgedwongen worden vervangen. Zij het wel met een spierprobleem ter hoogte van de hamstring.

Hoofden omhoog

Toen Union in de tweede helft voor de aansluitingstreffer zorgde kreeg de Litouwse verdediger in de ziekenboeg het gezelschap van Hannes Van der Bruggen. De aanvoerder kwam in botsing met zijn ploegmaat Jesper Daland en moest noodgedwongen naar de kant.

“Het was een heel moeilijke match voor ons. Ook al omdat we met Utkus al vroeg een heel belangrijke speler kwijtspeelden. Ook Van der Bruggen viel nog uit. We moesten veel wisselen en dat was niet goed voor onze flow”, aldus trainer Dominik Thalhammer. “We waren goed aan de wedstrijd begonnen. Ons plan was duidelijk in de eerste helft. Bij aanvang van de tweede helft maakten we aanspraak op 0-3, maar daarna zette Union zodanig druk en maakten wij te veel fouten. Ondanks wat er gebeurd is moeten we de hoofden omhoog houden.”

Daland, de jonge Noor van Cercle, speelde achterin samen met doelman Thomas Didillon een zeer verdienstelijke wedstrijd en net die twee hielpen de leider bij het ingaan van de toegevoegde tijd aan een driepunter.

Daland, al of niet nog wat groggy van zijn eerdere botsing, had bij een terugspeelbal niet opgemerkt dat zijn doelman niet op de juiste plaats stond en zag de bal over de doellijn hobbelen. Robbe Decostere was getuige van het onschuldige voorval dat Cercle wellicht wel een punt koste.

“Op die verre bal stond Undav nog in mijn rug. Ik was er nog moest hij in beweging komen. Ik zag Thomas, onze keeper, uitkomen en roepen. Blijkbaar heeft Jesper dit niet gehoord en is het knullig om zien hoe we die goal tegen krijgen, want het was een verloren bal voor hen, die we eigenlijk rustig konden oprapen. Jammer, een punt bij de leider zou mooi geweest zijn. Er zal wel gepraat worden over het voorval en hoe we dat in de toekomst moeten vermijden”, weet de West-Vlaamse rechtsachter.

Afwezigen in derby

De ontgoocheling was begrijpelijk groot bij Cercle. Alle neuzen moeten nu in de richting van de komende stadsderby tegen Club. Het wordt puzzelen voor de technische staf van Cercle, want Jesper Daland en Leonarda Da Silva Lopes zijn geel geschorst.

Hannes Van der Bruggen moest na zijn vervanging genaaid worden. Het is voor hem, net als bij Edgaras Utkus, nog te vroeg om te weten of zij de wedstrijd op tweede kerstdag zullen halen.

(ACR)