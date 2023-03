Rik De Mil wil DNA van Club Brugge terugvinden

De 41-jarige Rik De Mil is sinds woensdag coach ad interim bij het geplaagde Club Brugge, dat afscheid nam van Scott Parker. Zondag zit hij op de bank wanneer de landskampioen Standard ontvangt op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League. “We zitten in een moeilijke situatie, daar moeten we niet flauw over doen”, verklaarde De Mil vrijdag op een persbabbel in het Belfius Basecamp in Westkapelle.

De Mil is naar eigen zeggen erg gemotiveerd om het tij te keren. “We willen het Club Brugge-verhaal van de voorbije jaren opnieuw neerzetten. Dan heb ik het niet alleen over resultaten, maar ook over het DNA van Club Brugge. In moeilijke momenten staan we samen op en vormen we een team, met supporters die ons als één blok vooruitduwen. Dat moet de basis zijn om resultaten binnen te halen.”

Club Brugge beëindigde de samenwerking met Scott Parker na de 5-1 pandoering van dinsdag tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Van zijn twaalf wedstrijden als T1 van blauw-zwart won Parker er slechts twee. “Opnieuw een trainerswissel is niet gemakkelijk voor een groep”, aldus De Mil. “We hebben gisteren een goed gesprek gehad. Als team willen we een reactie tonen. Er was geen sprake van gelatenheid. De spelers hebben in de spiegel gekeken. Het is te gemakkelijk om alles op coaches af te schuiven. Ik denk dat de spelers zich daar zeer bewust van zijn. Ze willen zo snel mogelijk groeien naar hun beste niveau.”

De Mil is sinds de zomer van 2022 assistent-trainer bij Club Brugge. Voorheen had hij de U19 en U21 onder zijn hoede. In februari 2021 was De Mil al eens even hoofdcoach, toen Philippe Clement besmet was met het coronavirus.

Eén wedstrijd

Met het bestuur heeft De Mil afgesproken in eerste instantie te focussen op de clash met Standard. “Nadien bekijken we wat er gebeurt. Het kan zijn dat er een nieuwe trainer komt, misschien duurt het nog wat langer. En als ik langer T1 moet blijven, dan wil ik absoluut die uitdaging aangaan. Is er volgende week een nieuwe coach, dan word ik opnieuw assistent-trainer.”

Op de vorige speeldag leed een zwak Club Brugge een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen degradatiekandidaat KV Oostende. Standard boekte dan weer een overtuigende 2-0 zege tegen seizoensrevelatie Westerlo. De Mil beschouwt het duel met de Rouches niet als een examen. “Ik ben nu negen jaar bij Club Brugge. Het bestuur heeft me gevraagd omdat ik de spelers en de club heel goed ken. Ik voel veel steun van iedereen rondom mij. Uiteraard zijn we erop gebrand om zondag iets heel goed neer te zetten.”

Met welk systeem de Bruggelingen de Rouches zullen bekampen, is voor De Mil van ondergeschikt belang. “Het is voor mij belangrijker dat we meer dynamisch voetbal brengen. Het was de voorbije weken misschien net iets te statisch. We hebben slechts drie dagen om de match tegen Standard voor te bereiden. Ik zal het team niet helemaal omgooien. Ik wil vooral voor duidelijkheid en rust in de hoofden van de spelers zorgen.”

De Mil kan zondag niet rekenen op de geschorste Brandon Mechele en de geblesseerden Jack Hendry en Andreas Skov Olsen.