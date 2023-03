Rik De Mil over zijn aanstelling als T1: “Teken van vertrouwen”

Deze week kwam er duidelijkheid in de trainerssaga bij Club Brugge. Rik De Mil krijgt tot het einde van het seizoen het vertrouwen van het bestuur. Na de overwinning van de hoop tegen Standard, wacht morgen de West-Vlaamse derby tegen Kortrijk. Brugge heeft de punten nodig in de wedloop naar de top vier, Kortrijk heeft ook nood aan puntengewin in de strijd tegen de degradatie.

Na Hoefkens en Parker is De Mil de derde coach dit seizoen die de Brugse selectie onder zijn hoede kreeg. Met hem gaat Club de strijd aan voor een plaats in de Champions’ play-offs. “Ik ben heel tevreden met die duidelijkheid die er deze week kwam”, verklaarde De Mil op de persbabbel. “Het is een teken van vertrouwen dat we tot het einde van het seizoen een aantal zaken kunnen heropbouwen. Ook naar de groep toe is het een signaal dat ons verhaal verder gaat.”

De Mil krijgt een paar bekende gezichten naast zich, zoals Nicky Hayen (hoofdcoach NXT), Steve Colpaert (assistentcoach NXT) en Wouter Biebauw (keeperstrainer NXT). “Het is een goede samenstelling. In de huidige omstandigheden is het belangrijk dat die mensen de groep en de spelers kennen.”

Keuze voor eigen jeugd

Wat als het verhaal van De Mil aanslaat? Zit er dan ook volgend seizoen een plaats als T1 in? “Daar hebben we nog niet over gesproken. We komen uit een heel moeilijke periode en hebben vorige week een klein stapje vooruit gezet. We moeten echter nog stappen zetten. Na het seizoen zien we dan wel hoe het verder gaat.”

De Mil werkt al jaren nauwgezet samen met de Brugse jeugd en dat is ook in zijn wedstrijdselectie te zien. Naast Spileers maken ook Sabbe, Sandra, Talbi en Vermant deel uit van de twintigkoppige selectie. Roméo Vermant, zoon van oud-speler Sven, maakte deze week de overstap naar de A-kern.

Verder zijn er ook wat afwezigen. Hendry, Audoor, Boyata en Skov Olsen moeten verstek geven. “Skov Olsen is aan het trainen, maar we moeten nog wat geduld hebben. Hopelijk is hij na de interlandbreak opnieuw beschikbaar.”

Geen selectie Rode Duivels

De eerste selectie van kersvers bondscoach Tedesco was geen succes voor de Bruggelingen. Simon Mignolet is gestopt als international, maar zowel Hans Vanaken als Brandon Mechele maken geen deel uit van de selectie van de Duitse bondscoach.