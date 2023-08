Rembert Vromant, de nieuwe technisch directeur van groen-zwart: “Cercle is een team dat ergens voor staat”

Rembert Vromant is de nieuwe technisch directeur van Cercle Brugge. De 37-jarige Oost-Vlaming uit De Pinte versterkt de sportieve cel van groen-zwart en vervangt sportief directeur Carlos Avina die op zijn beurt naar hoofdaandeelhouder AS Monaco trekt.

Carlos Avina streek in september 2020, midden de coronaperiode, bij Cercle Brugge neer. Na een mindere periode waarin hij moest opboksen tegen heel wat kritiek en sceptisch gedrag van de fans kon Cercle op een zestiende plaats toch de degradatie vermijden. Daarna volgde beterschap. Twee seizoenen terug eindigde groen-zwart tiende, vorig seizoen knap zesde. Deze prestatie zette ook Avina in de picture. Nu zet de Mexicaan een stap hogerop. Bij AS Monaco, dat zondag 13 augustus in de Franse Ligue 1 met de competitie van start gaat, zal hij er als technisch directeur rapporteren aan Thiago Scuro, directeur voetbal.

Bij Cercle zijn ze verheugd omdat dit automatisch betekent dat Avina verder betrokken blijft bij het project en de sportieve uitbouw van groen-zwart. “Er staat binnen deze vereniging een professionele structuur, dankzij een sterke technische en medische staf. Zij zorgen voor de opvolging en dat is waar onze fans op rekenen.”

“Deze groep gaat alvast de goede richting uit en we teren verder op de succesformule die we de voorbije twee seizoen hebben gehanteerd. Mijn job is gedaan maar niet voorbij. Het beste voor Cercle komt er nog aan”, aldus Avina. “Waar ik ook ben, ik zal altijd de groen-zwarte vereniging blijven steunen en Rembert het nodige advies geven bij alles wat hij nodig heeft.”

© ACR

Rembert Vromant neemt als nieuwe technisch directeur de volledige sportieve dagelijkse leiding op zich. Hij heeft veel ervaring met het opsporen en het ontwikkelen van zowel Belgisch als internationaal voetbaltalent, zoals in Latijns Amerika. CEO Alexander Vantyghem: “Rembert vormt een perfecte match met het huidige Cercle, dat een ontwikkelingsplatform wil zijn, voor zowel voetballers uit binnen- als buitenland.”

Belgische Voetbalbond

Rembert Vromant komt over van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) waar hij bijna twee jaar actief was en in januari van dit jaar werd gepromoveerd tot hoofd scouting. Voorheen was hij actief bij onder meer Club Brugge en de Mexicaanse club Pachuca. Daar speelde Vromant een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze ploeg, met een derde plaats in de FIFA Club World Cup in 2017. In zijn periode daar leerde hij ook Carlos Avina kennen. Beiden hebben elkaar de voorbije maand veel over het project van Cercle gesproken.

“Het was een proces waar ik mijn positie in kon vinden en het gaf mij de tijd om erover na te denken. Uiteindelijk was het op het einde een gemakkelijke beslissing”, zegt Vromant. “Cercle is een team dat ergens voor staat. Dat is nu nog meer duidelijk en zichtbaar. Het is een jonge, dynamische, ambitieuze ploeg, dat met de juiste fundamenten een opwaartse beweging maakt. Dat werk wil ik nu verder zetten en elk sportief departement motiveren om samen iets te bereiken, met de focus om iedere dag beter te worden.” (ACR)