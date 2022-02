Referee Department oordeelt dat winning goal Standard tegen Cercle onterecht afgekeurd is

Het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag geoordeeld dat Standard-speler Moussa Sissako geen buitenspel liep op het moment dat hij de winning goal maakte tegen Cercle Brugge.

Het doelpunt werd geannuleerd na een VAR-interventie, waardoor de partij zaterdag op 1-1 eindigde. Bij de duiding over de arbitrale beslissingen van de 26e speeldag, oordeelde de bond dat “de referentiepunten om de buitenspelpositie te bepalen slecht geplaatst werden door de VAR”. De fase deed zich voor in het slot. In het persbericht van de bond luidt het dat “de VAR gebruikt maakte van een ingezoomde afbeelding om de situatie te beoordelen. Die afbeeldingen toonden aan dat de twee buitenspellijnen elkaar niet raakten en Sissako in buitenspelpositie liep.”

Fase slecht ingeschat

“Vandaag herberekende het Referee Department de lijn op dezelfde afbeelding en constateerde het dat het geen buitenspel was. De fase is dus slecht ingeschat. In dat geval moet de beslissing op het veld gevolgd worden en het doelpunt toegekend worden.” Zondag diende Standard al een klacht in tegen de inschattingsfout