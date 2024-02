Redelijk cruciaal (x 4)

Nog zeven speeldagen te gaan in de Jupiler Pro League, maar de 24ste speeldag kondigt zich voor de drie West-Vlaamse eersteklassers alvast (alweer) redelijk cruciaal aan.

We beginnen onderin, met KVK. Niet alleen dankzij de 5 op 9 sinds de komst van de IJslandse coach Freyr Alexandersson begint heel Kortrijk en wijde omstreken echt te geloven dat de Veekaa nog geen vogel voor de kat is. De stunt op Club Brugge dinsdag gaf nog een extra – zelfs zonder de goal van Seck was het een opsteker geweest: zó weerbaar, zó veel grinta… En eerst twee, tenslotte zelfs drié goals, zonder de voor Alexandersson zo belangrijke Avenatti nog wel! Tegen de nog steeds beste defensie van het land. Maar wil Alexandersson de andere degradatiekandidaten naar eigen zeggen vooral opjagen, dan moet KVK toch ook even kunnen opspringen. Nu ook thuis winnen van Charleroi, ook degradatiekandidaat. Zaterdag KVK-Charleroi: redelijk cruciaal.

Komen we in het midden van het klassement. Cercletje. Dinsdag in Westerlo een zeldzame keer ondermaats, maar heus nog wel in de running voor een plaats in de Champions’ play-offs. Sterker: de Gentse coach Hein Vanhaezebrouck gaat ervan uit dat Cercle sowieso top 6 haalt, “want héél sterke pressing en organisatie.” Volgens HVH zal dus een van de zes topclubs moeten wijken voor de Brugse Vereniging. En laat het nu net volgende week Gent-Cercle zijn. Maar eerst thuis STVV, het is een uitgelezen kans voor Muslic en co om te bewijzen dat Westerlo slechts een accident de parcours is. En dan maar hopen dat de Brugse vrienden van Club Antwerp opzij zetten. Zondag Cercle-STVV: redelijk cruciaal.

Zo komen we bovenaan, bij Club Brugge dat gisteren alweer zijn duur bevochten derde plaats kon kwijtspelen aan Gent maar zich ondanks het échec van dinsdag toch aan het opwerpen is als dé grote titelconcurrent van Union. “De verloren punten tegen KVK moeten dan maar zondag worden goedgemaakt op Antwerp”, klonk het dinsdag in Jan Breydel. Bij de regerende landskampioen dus, vorig seizoen zakelijk kampioen geworden, dát verwijt raakt blauw-zwart niet (meer). Maar zakelijk of niet, eerherstel voor de defensie of niet: als Club wint op de Bosuil, of alweer niet verliest, is de jacht op Union weer geopend. En dan volgt woensdag tegen datzelfde Union voor de beker alweer een grote test. Twee keer redelijk cruciaal: zondag Antwerp-Club en woensdag Club-Union.