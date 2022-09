Recordaankoop Yaremchuk in de basis tegen Leverkusen? “Goesting om zich te tonen”

Morgenavond start Club Brugge aan hun vijfde opeenvolgende Champions League-campagne. Brugge opent in het eigen Jan Breydel tegen Leverkusen en die partij biedt perspectieven. De Duitsers startten barslecht aan de competitie en bengelen met 3 op 15 onderaan het klassement.

Coach Carl Hoefkens kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe campagne. In een groep zonder absolute topteams liggen er misschien wel mogelijkheden. De recente twaalf op twaalf in de competitie geven alvast een boost aan het vertrouwen. “We gaan uit van onze eigen sterkte maar het is een verschillende competitie. Zij hebben het moeilijk in de eigen competitie maar dat wil absoluut niks zeggen. Hun vertrouwen is op dit moment niet top maar ze hebben heel veel individuele kwaliteiten.”

Op selectiegebied zijn er een paar vraagtekens. Clinton Mata is out en wordt achterin wellicht vervangen door Boyata. Vooraan krijgt Yaremchuk meer dan waarschijnlijk de voorkeur op Sowah. “Yaremchuk heeft zich snel aangepast en heeft goesting om zich te tonen. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen neerzetten al is het resultaat van een eerste match nooit allesbepalend. Het zijn de kleine details die op het hoogste niveau een wereld van verschil maken.”

“Defensief nog sterker worden”

Simon Mignolet begint aan een zoveelste campagne in de Champions League maar brandt nog steeds van verlangen. “We willen een nieuw verhaal bijschrijven na de afgelopen jaren. Vorig jaar hebben we heel erg sterk gestart tegen moeilijke tegenstanders. Daar moeten we nu verder op bouwen, we moeten nog beter verdedigen. Ons aanvallend compartiment heeft heel mooie dingen gedaan maar defensief moeten we nog iets sterker worden om ons te kwalificeren of om door te stoten naar de Europa League.” Maakt Club Brugge meer kans dan vorig seizoen? Mignolet ziet ook gevaren in deze groep. “We maken elke wedstrijd kans als we top zijn. Maar de tegenstanders zullen ook top zijn. Tegen een ploeg zoals Real Madrid of PSG kan je wel eens een minder gemotiveerde tegenstander krijgen, of een ploeg die het te licht opneemt. In deze groep zal dat niet het geval zijn.”