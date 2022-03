Rabbi Matondo van Cercle heeft selectie voor Wales beet

Rabbi Matondo, de 21-jarige Welshman is met zijn geweldige statistieken en enorme snelheid de voorbije maanden van goudwaarde voor Cercle Brugge. En dat is Rob Page de bondscoach Wales niet ontgaan.

De aanvaller is namelijk geselecteerd voor de nationale ploeg van zijn land. Wales speelt namelijk deze maand een zeer belangrijke barragewedstrijd voor een eventuele deelname aan het WK eind dit jaar in Qatar.

Wales, dat in de kwalificatiegroep na België tweede werd, neemt het op donderdag 24 maart om 20.45 uur in eigen huis op tegen Oostenrijk. De winnaar van dat duel strijdt later tegen de winnaar van Schotland-Oekraïne voor een definitief ticket voor Qatar.

Matondo scoorde deze competitie al negen keer voor Cercle en wordt voor dit seizoen geleend bij het Duitse Schalke 04. Er is een aankoopoptie om de spits definitief over te nemen. De aanvaller mocht eerder reeds met Wales mee op stage in aanloop voor Euro 2020 maar werd voor dit tornooi niet geselecteerd. Zijn laatste selectie voor de nationale ploeg dateert van in maart 2021, maar hij werd toen samen met Tyler Roberts en Hal Robson-Kanu eerder naar huis gestuurd en miste zo de winnende kwalificatiematch tegen Tsjechië.

Of Matondo straks aan de zijde van onder andere Gareth Bale in de aanval zal spelen, valt nog af te wachten. Zijn cap is alvast een mooie erkenning voor zijn goede spel bij Cercle de voorbije maanden.