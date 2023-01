Raad van Bestuur van Cercle Brugge maakt werk van nieuwe voorzitter

Cercle Brugge organiseerde dinsdagavond in het logegebouw van het Jan Breydelstadion een nieuwjaarsreceptie en dat was omwille van corona van in 2020 geleden.

Uitredend voorzitter Vincent Goemaere was niet aanwezig, maar werd er onder luid applaus bedankt voor wat hij de voorbije tien jaar voor Cercle heeft betekend. Er was geen delegatie van eigenaar AS Monaco aanwezig en Thomas Tousseyn nam als langste lid binnen het bestuur de honneurs voor de CVBA Cercle Brugge waar. “Ik wil eerst en vooral namens iedereen bij Cercle Vincent Goemaere oprecht bedanken voor zijn tien jaar van inzet als bestuurder van Cercle, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Vincent, dank voor je ‘never give up’ mentaliteit in sportief onzekere dagen, dank voor je vriendschap, en dank voor je passie voor groen-zwart. Want het is die gedeelde passie die ons hier vanavond samenbrengt.”

Op de vraag wie de fakkel als voorzitter overneemt, is er volgens Tousseyn op vandaag nog geen antwoord. “Wel kan ik vertellen dat de Raad van Bestuur een procedure is gestart om een opvolger aan te duiden. Ik kan u voorlopig enkel garanderen dat ook die persoon een groen-zwart hart zal hebben en Cercle zal klaarstomen voor succes.”

AS Monaco

Volgens de Raad van Bestuur van Cercle wordt de synergie met AS Monaco elk jaar sterker. “We gaan samen op stage, wisselen know-how en spelers uit, en onlangs transfereerden we zelfs onze CEO Ben Lambrecht”, aldus Tousseyn. “Ook de doorgevoerde rebranding kadert in deze strategie van verjonging, vernieuwing, lef en ambitie. Want ja, we mogen ambitieus zijn: Cercle is een te duchten tegenstander geworden….We noemen ons graag ‘the green challenger’. Het is het fundament voor een mooie toekomst, uiteraard met respect voor ons verleden.”

Naast Tousseyn kwamen ook vzw-voorzitter Piet D’Hooghe aan het woord met veel dank voor zowel de jeugd en iedereen die nauw betrokken is met Cercle. Hij sprak ook, zij het maar even, met een knipoog richting burgemeester Dirk De fauw en de aanwezige leden van het stadsbestuur over het stadsdossier, waarover de komende dagen meer nieuws zal vernomen worden. Aanvoerder Charles Vanhoutte bedankte namens het team vooral de fans. Sportief directeur Carlos Avina benadrukte van the best is yet te come. Trainer Miron Muslic had mooie woorden om de toespraken af te sluiten. “Het is een eer om als hoofdtrainer deel uit te maken van dit Cercle, van een jonge, zeg maar een gouden groep. En dat is enkel mogelijk dankzij ook mijn volledige technische staf. Want dit is het geheim achter deze Vereniging. Zonder hen zou het onmogelijk zijn.” (ACR)