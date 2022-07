Puntenaftrek dreigt voor profclubs, zoals KV Kortrijk en Zulte Waregem, die eigen vermogen niet op orde krijgen

Belgische profvoetbalclubs die hun eigen vermogen niet op orde brengen, dreigen het seizoen 2023-2024 met puntenaftrek te moeten starten. Dat heeft de Pro League dinsdag nog eens bevestigd. Vijftien profclubs hadden hun vermogen in het voorjaar 2021 niet op orde, onder meer KV Kortrijk en Zulte Waregem.

Een positief eigen vermogen kunnen voorleggen behoort voortaan tot de licentievoorwaarden van de profclubs, zo werd eerder beslist op een algemene vergadering van de Pro League en werd dinsdag nog eens bevestigd door de vereniging van profclubs.

Seizoen 2023-2024

Concreet zullen alle ploegen een positief eigen vermogen moeten hebben over vijf jaar. Elk jaar zullen ze 20 procent vooruitgang moeten kunnen voorleggen. Doen ze dat niet, worden ze sportief gestraft. Dat begint met een punt aftrek, maar kan op termijn oplopen tot negen punten. De puntenaftrek start in het seizoen 2023-2024.

Dat betekent dat heel wat ploegen nog werk hebben. Pro League-CEO Lorin Parys bevestigde dat vijftien profclubs in het voorjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden. Met andere woorden: hun schulden zijn groter dan hun activa. “We willen dat het voetbal groeit. Een duurzame voetbalsector betekent dat dat ook bedrijfsmatig op een duurzame manier gebeurt”, aldus Parys daarover. “De clubs moeten de tering naar de nering zetten”.

Vijftien clubs

Concreet gaat het om vijftien clubs die voor hun boekjaar dat liep tot eind juni 2021 een negatief eigen vermogen kenden, zo blijkt uit gegevens van de Pro League. Het ging toen onder meer om Union, Beerschot, Standard, Kortrijk, STVV, Deinze, Westerlo, Waasland-Beveren, Zulte Waregem én RSC Anderlecht, dat op dat moment een negatief eigen vermogen kende van meer dan 51 miljoen euro. Intussen is het negatief eigen vermogen van RSCA omgevormd tot een positief resultaat, aldus de Brusselaars. Dat gebeurde via een kapitaaloperatie in december 2021. Toen vond een kapitaalsverhoging plaats van 42 miljoen euro door inbreng van geld en van 18,5 miljoen euro door omzetting van schuld, en werd er voor 33 miljoen euro schuld kwijtgescholden.