PSV flirt met Noa Lang van Club Brugge: transfer in de maak?

PSV hoopt Noa Lang aan de selectie toe te voegen. De Eindhovense club is in gesprek met de aanvaller van Club Brugge, die bij blauw-zwart nog een contract tot de zomer van 2025 heeft.

“We halen graag goede voetballers hier naartoe. Noa is een goede speler, we zijn nu aan het kijken of we er handen en voeten aan kunnen geven”, aldus Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV. De nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz kijkt uit naar Lang. “Ik zie graag goede spelers komen en Noa Lang is een goede speler.”

Lang van zijn kant gaf midden juni na een interland met Nederland alvast aan dat het “de hoogste tijd” is om te vertrekken uit ons land. “Het is voor mij de hoogste tijd om weg te gaan uit België”, zei de 24-jarige aanvaller toen bij de Nederlandse Omroep NOS. “Ook met alles eromheen. Ik houd oprecht alles open. Nederland is ook een optie. Misschien is het wel iets verrassends. We gaan het zien.”