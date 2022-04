Profcontract voor jeugdspelers Wout De Buyser en Lukas Willen bij Essevee

Wout De Buyser (20) en Lukas Willen (18) tekenden dinsdag een profcontract bij Zulte Waregem. Beide spelers kwamen nog geen enkele keer uit voor het eerste elftal. Ze krijgen een verbintenis tot 2024.

Essevee zet verder in op de opleiding en ontwikkeling van jonge spelers. De Buyser en Willen trainden al een volledig seizoen mee met de A-kern en gaan nu verder als prof aan de slag bij Zulte Waregem. De twee maakten wel nog geen minuten op het hoogste niveau.

Wout De Buyser kwam in 2020 over naar de Essevee Academie. Hij is een linksvoetige verdediger en speelde in het verleden voor Lokeren, Standard en Club Brugge. Lukas Willen kwam vorige zomer over naar Essevee om de B-kern te versterken. Hij is een centrale verdediger en kwam in het verleden uit voor Deinze en Club Brugge.

Vertrek De Neve

Gisteren officialiseerde rivaal KV Kortrijk de transfer van Dion De Neve, een jeugdproduct van Zulte Waregem. Zulte Waregem gaf zijn blik op de gang van zaken. “Essevee blijft ook de komende seizoenen sterk investeren in de opleiding van jonge voetballers. Net daarom betreurt Essevee het vertrek van Dion De Neve die acht jaar deel uitmaakte van de Essevee Academie.” (EC)