Polyvalente Japanner Sakamoto wil doorbreken bij KV Oostende, volgt ook Urhoghide?

Tatsuhiro Sakamoto breit bij KV Oostende een verlenging aan zijn eerste buitenlandse voetbalavontuur. Hij ligt nu onder contract tot en met 2025 en heeft een optie op nog een extra jaartje voetbal aan zee. Na tal van contractverlengingen kort na het seizoenseinde is de definitieve komst van ‘Tatsu’ het begin van drukke sportieve weken die op komst zijn.

Het was een verrassende huurtransfer die KV Oostende afgelopen winter deed. De 25-jarige Tatsuhiro Sakamoto maakte de voorbije seizoenen grote sier bij Cerezo Osaka, een middenmoter in de Japanse J-League. In 81 wedstrijden bij Osaka – waarbij de speler ook Rode Duivel Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe bekampte – lukte hij tien goals en vijftien assists. Voor Sakamoto is KV Oostende zijn eerste ploeg in het buitenland, omgekeerd is hij ook de eerste Japanner bij KVO ooit.

“Let wel, met mijn vorige ploeg gingen we op stage naar het buitenland, maar een transfer is toch iets anders. Ik droomde er al langer van om in Europa te voetballen. Vorig seizoen al sprak ik met ‘executive president’ Gauthier Ganaye en toenmalig coach Alexander Blessin (nu Genoa, red.), en ik zag ook enkele wedstrijden. Dat deed me kiezen voor Oostende”, wist Sakamoto bij z’n aantreden te vertellen. “Ik besefte dat ik naar Europa moest komen om beter te worden en meer kans te maken op nationale selecties”, voegde de tweevoudige international eraan toe.

Smaakmaker

Ondanks de korte aanpassingsperiode was Sakamoto meteen een meerwaarde en liet hij zich opmerken met zijn snelheid en dribbelvaardigheid. Hij is bovendien heel polyvalent en wist in elf matchen één assist uit te delen. De aankoopoptie die in het winterse huurcontract stak, wordt nu dus geactiveerd: de kwieke Sakamoto loopt nog tot en met 2025 in de Diaz Arena rond met een optie op nog een extra jaartje.

“Ondanks de enorme aanpassingen qua taal en cultuur had ‘Tatsu’ meteen een impact op ons spel”, opent technisch directeur Gauthier Ganaye. “Of hij nu linksachter of rechtsvoor moest spelen: Sakamoto deed het steeds met verve. Bovendien heeft hij ook een uitstekende mentaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we zelfs de beste Sakamoto nog niet hebben gezien.” Sakamoto mocht sinds januari 80 procent van alle mogelijke speelminuten meemaken – best veel voor een ‘onbekende’ wintertransfer.

“Als hij de volledige voorbereiding kan meedoen en zich nog verder aanpast aan de Belgische competitie kan hij een absolute smaakmaker worden”, vervolgt Ganaye. “Het was dan ook een logische beslissing om de aankoopoptie te lichten. Tatsu was hier zelf ook meteen vragende partij voor want hij voelt zich uitstekend in Oostende. Ik kijk er naar uit om hem zich hier te zien verder ontwikkelen.”

Ik ben er zeker van dat ‘Tatsu’ zal uitgroeien tot een publiekslieveling

Veel transferwerk

Na contractverlengingen kort na het seizoenseinde voor Brecht Capon (2023), Jordy Schelfhout (2023), Nick Bätzner (2024), Theo Ndicka (2024), Siebe Wylin (2025) en trainer Yves Vanderhaeghe (2024) is de transfer van Sakamoto – eindelijk – weer wat sportief nieuws. De komende weken beloven nog heel druk te worden. Zo is er nog altijd geen witte rook over een mogelijke definitieve transfer van verdediger Osaze Urhoghide. De Engelse Nigeriaan werd gehuurd van de Schotse kampioen Celtic Glasgow met optie tot koop. “Urhoghide liet zich positief opmerken en is een meerwaarde voor het team, maar zijn prijskaartje is vooralsnog te hoog”, liet Ganaye eerder al optekenen.

Urhoghide viel in zijn eerste minuten op KV Mechelen als rechtsback nog door de mand, maar wist zich achteraf zeker te manifesteren als explosieve centrale verdediger. Hoe dan ook heeft hij geen toekomst bij Celtic, maar er liggen andere Engelse kapers op de transferkust. In elke linie heeft Oostende nood aan een tweetal versterkingen. Makhtar Gueye zal zo goed als zeker andere oorden opzoeken – Premier League-degradant Burnley wordt genoemd – en met alleen Thierry Ambrose als diepe spits is de spoeling voorin dun. Ook de zware knieblessure van Maxime D’Arpino moet worden opgevangen, net als de blessuregevoelige Vincent Koziello. En achterin is er ook al niet veel keuze.

Met de blessure en het vertrek van Steven Fortes en terugkeer van Freddie Jäkel naar Leipzig blijven enkel Anton Tanghe, Zech Medley en Brecht Capon over als centrale pionnen. Er zijn nog meer vraagtekens: blijven Cameron McGeehan, Guillaume Hubert en Tanghe überhaupt aan boord? Zij gaan hun laatste contractjaar in. Kortom: het wordt – alweer – bouwen aan de kust.

Voorbereiding

Maar Yves Vanderhaeghe – momenteel op welverdiende vakantie – weet van aanpakken en kan prima een team vanaf nul opbouwen. Wie vervolledigt de staf? Algemeen wordt wel verwacht dat Gino Caen naar de kust terugkeert. De assistent was al bij KVO aan de slag tussen 2015 en 2017 – mét Vanderhaehe, dus – en heeft een verleden bij Kortrijk, Anderlecht, Gent en Zulte-Waregem. Over de toekomst van de huidige assistenten Markus Pflanz, Eberhart Trautner en Alfred Ntiamoah, is het gissen.

Op 13 juni staat de eerste training gepland. Met oefenmatchen in en tegen Oudenburg (vrijdag 17 juni om 19 uur) en tegen Zwevezele (zaterdag 18 juni om 16 uur) op het veld van de Oudenburgse buren krijgt de voorbereiding al zekere vorm. Er staan nog zes oefenmatchen in de steigers met midden juli een galamatch tegen een nog te bepalen tegenstander.

(TVA)