Politie van Oostende voert onderzoek naar Benito Raman

Benito Raman speelde afgelopen vrijdag niet mee met RSC Anderlecht op bezoek bij KV Oostende. Hij volgde de match in de spionkop van paarswit.

Raman werd in de tribune van de Anderlechtsupporters gespot met een pintje in de hand, maar na de match klom hij over de balustrade om samen met zijn ploegmaten te vieren op het veld.

Een supporter mag echter het veld niet betreden. De politie voert nu een onderzoek om te zien of de feiten bestraft kunnen worden. Mogelijk krijgt Raman een boete of een stadionverbod opgelegd.