Politie adviseert Brugse winkeliers vroeger te sluiten voor risicomatch van Club Brugge tegen Besiktas

De Brugse politie adviseert winkeliers in het centrum iets vroeger te sluiten naar aanleiding van de match van Club Brugge tegen het Turkse Besiktas. De politie houdt er rekening mee dat supporters van de Turkse ploeg zullen verzamelen voor een spontane optocht. Er worden ook extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Club Brugge neemt het in de Conference League om 21 uur op tegen het Turkse Besiktas. De wedstrijd wordt als risicomatch gezien omdat een eerdere confrontatie in 2015 resulteerde in rellen waarbij politieagenten gewond raakten. De stad neemt daarom extra maatregelen.

Zo is het verboden om binnen een straal van 1 kilometer van het Jan Breydelstadion eender welk soort drank in glazen te schenken van 13 uur tot 2 uur ‘s nachts. Die regel geldt voor alle publieke drank- en eetgelegenheden en handelszaken. Er geldt in die periode ook een glasverbod in de uitgaansbuurt in de binnenstad. Verder zijn pyrotechnische middelen al sinds woensdag verboden op het hele Brugse grondgebied.

Supporters van Besiktas die geen geldig ticket op zak hebben voor de match, mogen niet in de buurt van het treinstation komen. “Ook wie als aanhanger van de Turkse club zonder voetbalticket opduikt in de Brugse binnenstad, in Sint-Andries en Sint-Michiels kan bestuurlijk worden aangehouden”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter.

Verder houdt de Brugse politie ook rekening met een eventuele spontane optocht van Turkse supporters in de binnenstad. “Voorlopig is het nog rustig, maar we houden er rekening mee. Alles hangt af van hoeveel man zich spontaan verzamelt. En dat hangt dan weer af van de weersomstandigheden”, zegt Depoorter. De politie geeft winkeliers het advies mee om hun winkel eventueel iets vroeger te sluiten. “Dat is enkel preventief. Het is beter te voorkomen dan te genezen.”