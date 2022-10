Pluimen op de hoed van Carl Hoefkens en zijn team om Sowah niet op te geven in de waan van een minder seizoen

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Romantiek

Club speelde tegen KV Mechelen wat men in alle nabesprekingen een volwassen wedstrijd noemt. In de gekke periode die eraan komt, met zo goed als om de 3 dagen een andere match, is het belangrijk om klaarwakker te blijven, rustig te voetballen tot de gaatjes zijn gevonden en geen risico’s te nemen met jongens die niet of niet geheel fit zijn. En dat deed Club ook. De bal monopoliseren, prikken wanneer nodig en dit achteraan met de 17-jarige Jorne Spileers uit onze eigen academie. Mijn blauw-zwart hart maakt altijd een sprongetje als ik een zelfopgeleide, jonge voetballer aanspraak zie maken op een basisplaats bij de grote jongens. Tijdens de week was Jorne nog gestraft op de speelplaats omdat hij met kastanjes had gegooid naar een medeleerling en hij was bovendien zaterdag met de trein van Ronse naar Knokke-Heist gekomen om zijn debuut te kunnen maken op Jan Breydel. Mooi dat zo’n stukje onschuldige romantiek nog kan in het voetbal van vandaag dat bol staat van confrontatie, provoceren en uitlokken. Het treurig theater met Lamkel Ze versus het zootje ongeregeld uit Deurne en omstreken in gedachten lijkt mij een fris en positief verhaal zeker welkom voor de voetbalsport in het algemeen.

Kamal Sowah is het prototype van de moderne speler waardoor het niet altijd even duidelijk is wat nu precies zijn beste plaats is op het veld

Voor de geschiedenisboeken

Ook de deelname van blauw-zwart aan de Champions League editie 2022 is een positief verhaal. Of is dat een eufemisme? De thuismatch tegen Atletico Madrid was er ene voor de geschiedenisboeken: Club stond als een huis met een weergaloze Simon Mignolet (dit is goudenschoenmateriaal, toch?) als engelbewaarder op de schouder van een team vol uitblinkers. Alle puzzelstukken die coach Carl Hoefkens in gedachten had vielen miraculeus in elkaar, terwijl vooraan een geniale Ferran Jutgla tweemaal de trekker overhaalde, eerst als aangever, dan als afwerker. De gedrevenheid van een op revanche beluste Catalaan, een beetje afgeschreven in zijn thuisland, past Club als gegoten. Meer ‘no sweat, no glory’ dan deze jongen vind je ze niet meer in Europa. En dat aan een soldenprijsje. Wat kan voetbal mooi zijn. En wat gezegd van zijn spitsbroeder Kamal Sowah? Hij werd vorig seizoen nog verguisd als recordaankoop ondanks het feit dat hij bij OH Leuven ten overvloede had bewezen een heel goeie voetballer te zijn. Sowah is het prototype van de moderne speler waardoor het niet altijd even duidelijk is wat nu precies zijn beste plaats is op het veld. Het heeft Club een vol seizoen gekost om in te zien dat zijn enorm loopvermogen in combinatie met zijn fijne baltoets van onschatbare waarde zijn voor de manier waarop Club wil voetballen. Kamal Sowah houdt op die manier die andere recordaankoop van Club moeiteloos uit de basisploeg. Wie dit voor het seizoen had voorspeld kreeg geheid dagelijks vreemde medicatie voorgeschreven. Pluimen op de hoed van Carl Hoefkens en zijn team om deze jongen niet op te geven in de waan van een minder seizoen.

Maxim

Veel tijd om na te genieten is er echter niet want deze competitie rolt genadeloos verder. Dit weekend komt het aantrekkelijk voetballend Westerlo op bezoek en ondanks de wolkjes waarop Club momenteel vertoeft, benaderen we deze opdracht maar beter met het respect dat deze tegenstander verdient. Het wordt ook uitkijken naar de terugkeer van Maxim De Cuyper, nog zo’n jongen uit onze jeugd die weliswaar op uitleenbasis dit seizoen grote stappen zet en waarvan we met zijn allen stiekem hopen dat hij ooit zijn carrière zal verderzetten in het mooie blauw-zwarte shirt. Veel ruimte om cadeautjes uit te delen aan de tegenstander hebben we niet. De rauwe realiteit is dat er twee stevige ploegen voor ons staan in het klassement. Twee ploegen zonder Europese opdrachten tijdens de week. Je kan er donder op zeggen dat ze hopen dat wij, zoals op Standard, minder gefocust aan de aftrap zullen komen na onze stuntzege tegen Atletico Madrid. Aan coach Carl om iedereen met zijn voetjes op de grond te houden en met zijn aandacht bij de les, net zoals vorig weekend tegen KV Mechelen. Bal in de rangen houden, dwingend voetballen, prikken op de juiste momenten: dat zijn de noodzakelijke stappen die Club nu moet zetten om een moordende periode zoals deze door te komen zonder kleerscheuren en om op termijn onze voet te kunnen zetten naast de subtoppers in Europa.