Play-off 2 quasi onbereikbaar voor KV Kortrijk na verlies in Genk

Nee, het heeft niet mogen zijn. KV Kortrijk zal het seizoen afsluiten na de reguliere competitie. In Genk werd de wedstrijd van de laatste kans op Play-off 2 met 2-0 verloren. Onuachu en Paintsil zorgden voor de goals. De Kerels hebben gemorst met hun kansen.

De verplaatsing naar Racing Genk kondigde zich aan als die van de laatste kans op een plaats in Play-off 2. KVK moest een driepunter meenemen naar West-Vlaanderen om uitzicht te houden op die top acht. Vorig weekend speelden de Kerels Zulte Waregem van het kastje naar de muur. De derby eindigde op een forfaitscore. Karim Belhocine zag dan ook geen redenen om zijn basiself aan te passen. Dezelfde elf behielden het vertrouwen. Aan de overkant gooide Storck zijn ploeg wel door elkaar. Maar liefst vier andere gezichten kwamen aan de aftrap: Sadick, Lucumi, Paintsil en Juklerod mochten starten.

Op het eerste echte gevaar was het een tiental minuten wachten. Hrosovsky ontdeed zich van Palaversa en Vandendriessche, zijn afstandsschot oogde gevaarlijker dan het leek. Een paar tellen later kon Onuachu aanleggen in de zestien, Ilic stond pal. Het was slechts uitstel van executie. De Nigeriaan kon een hoekschop simpel binnenkoppen. Reynolds en Sainsbury zagen er niet al te best uit.

D’Haene geschorst

Op de koop toe pakte D’Haene al zijn tiende (!) gele kaart van het seizoen. De aanvoerder mist daardoor de matchen tegen Union en Cercle Brugge. Verdedigend kwam KV Kortrijk zwak voor de dag. Onuachu kon het leer afleggen met het hoofd, want Reynolds legde hem niet veel in de weg. Paintsil tikte de 2-0 simpel tegen de touwen.

De bezoekers stonden te afwachtend te voetballen. Pas op het halfuur kwamen ze eens de neus aan het venster steken, met een wilde trap vanop afstand van Palaversa. Tussendoor plaatste Paintsil net niet goed genoeg. Uit het niets stond Messaoudi oog in oog met Vandevoordt, de goalie van Racing Genk strekte zich helemaal uit. Dat was dé kans op de aansluitingstreffer.

Morsen met kansen

Na de pauze zette Selemani zich knap door en speelde hij Messaoudi aan. De Algerijn deed er weer te weinig mee, weg kans. De bezoekers wilden er nog wat van maken. Badamosi kreeg veel vrijheid, maar trapte vreemd. Palaversa probeerde het dan van ver, Badamosi kon niet goed afdrukken in de herneming. KVK morste stilaan met de mogelijkheden. Tussendoor ranselde Ilic een kopbal van Sadick uit zijn goal.

Belhocine besloot het anders aan te pakken. Mbayo moest naar de kant, Moreno was zijn vervanger. Wat later kwamen ook Jonckheere en Rougeaux voor Palaversa en D’Haene. Veel zoden bracht niet meer aan de dijk. De wedstrijd kabbelde verder naar het einde. Racing Genk had de controle en speelde de match verstandig uit. In feite was het het verhaal van de voorbije weken. KV Kortrijk maakt nu eenmaal moeilijk goals en dat is een probleem om matchen te winnen.

Voor KV Kortrijk is Play-off 2 helemaal weg. Het ziet er dus naar uit dat het seizoen eindigt op 10 april. KVK ontvangt nog leider Union, trekt nog naar Cercle, krijgt nog Standard over de vloer, moet nog naar Mechelen en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. (Jochen Coorevits)

Doelpunten: 17′ Onuachu 1-0, 22′ Paintsil 2-0

Gele kaarten: 18′ D’Haene, 76′ Jonckheere

Rode kaarten: geen

Racing Genk: Vandevoordt, Munoz (88′ Preciado), Sadick, Lucumi, Juklerod, Heynen, Thorstvedt (88′ Aziz), Hrosovsky, Ito, Onuachu (83′ Németh), Paintsil (73′ Trésor)

KV Kortrijk: Ilic, Reynolds, Sainsbury, Radovanovic, D’Haene (76′ Rougeaux), Mbayo (68′ Moreno), Vandendriessche, Palaversa (76′ Jonckheere), Selemani, Messaoudi, Badamosi (83′ Herrmann)