Physical coach Gino Caen (Zulte Waregem, ex-KV Kortrijk) blikt vooruit op de derby van het jaar: “Op het scherpst van de snee”

De derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem mag opnieuw met uitsupporters gespeeld worden. Traditioneel voegt dat een extra laagje spanning toe aan de ‘Vlasico’. Ook bij physical coach Gino Caen (56) van Zulte Waregem begint de nervositeit toe te nemen. Hij keert terug naar het oude nest. “In het begin van het seizoen had ik een goede babbel met de fans van Essevee door mijn verleden in Kortrijk.”

De carrière van Gino Caen kent een West-Vlaams tintje. De huidige physical coach van Zulte Waregem doorzwom al watertjes bij KV Oostende en KV Kortrijk. Daarnaast volgde hij de West-Vlaamse trainers Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe naar respectievelijk Anderlecht en Gent. “Ik ben een combinatie van een voetbal-assistent en physical coach.”

Dus bij Zulte Waregem oefen je een dubbele rol uit?

“Dit was bij mijn vorige clubs ook het geval. Ik beschik over een Pro License diploma, waarmee ik ook als trainer aan de slag kan gaan. Mijn job bij Essevee is zeer ruim. Samen met Timmy en Davy zet ik de lijnen uit op training en proberen we iedere speler fysiek paraat te krijgen.”

Hoe kwam je terecht bij Essevee?

“Mijn contract bij Gent liep af en er had zich nog geen enkele nieuwe club voor mij gemeld. Toen ik op vakantie was, belde Francky Dury mij op. Ik twijfelde niet lang, want Waregem ligt een pak dichter bij mijn woonplaats in Roeselare. Deze club straalt een warm gevoel uit en beschikt over een rijke historie. De laatste tien jaar lieten ze zich opmerken in onze hoogste voetbalklasse. De club behaalde enkele malen play-off 1 en drie bekerfinales. Daar mogen ze fier op zijn.”

Maar dit seizoen presteert de ploeg wel een pak onder zijn verwachtingen.

“Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht toen ik hier een contract tekende. Aan het begin van het seizoen dacht ik dat we zouden meestrijden voor een play-off twee plek. Het werd al snel duidelijk dat dit er niet inzat, maar daar moet je mee leren leven. We hebben onze doelstellingen verplaatst en we zorgen er nu voor dat we uit de gevarenzone komen. Ons voetbal is niet slecht, maar als men puur naar de resultaten kijkt, dan zie je dat we niet goed bezig zijn. In voetbal zijn de resultaten immers allesbepalend.”

Faiz Selemani en Frank Boya gaan in duel tijdens de wedstrijd Zulte Waregem-KV Kortrijk op 25 september. © Belga/Kurt Desplenter

“Bovendien in zo’n situatie niet nieuw voor mij. Toen ik in 2009 bij KV Kortrijk zat, ging het op sportief vlak ook niet goed met de club. Toen was er ook de druk om er in te blijven en hebben we onze doelstellingen moeten verplaatsten. Elke voetbalclub krijgt vroeg of laat wel eens te maken met druk. Als je je in zo’n positie bevindt, mag je als club geen overhaaste beslissingen maken. Het enige wat je kan doen, is hard blijven werken en hopen dat de resultaten eens positiever worden.”

KV Kortrijk doet het ook niet uitstekend.

“De Kerels kunnen het zich nog permitteren om eens wat punten te laten liggen, omdat ze in de middenmoot geparkeerd staan en naar boven kunnen kijken. Wij staan onderaan en elk punt is nu van belang.”

Keer je met een speciaal gevoel terug naar het Guldensporenstadion?

“Het zal een leuk wederzien worden met enkele spelers. Samen met Yves Vanderhaeghe haalde ik Kristof D’Haene naar de club, maar ik had hem nooit onder mijn hoede, want we vertrokken datzelfde jaar naar Oostende. Met Vandendriessche, De Bruyn en Mbayo kom ik nog een aantal oude gezichten tegen. Bij geen enkele ploeg ben ik vertrokken met ruzie. Ook niet bij Kortrijk. Het waren zes mooie jaren en de deelnames aan play-off 1 zal ik nooit vergeten.”

Waarom verliet je de club dan?

“Vanderhaeghe had de overstap gemaakt naar de kust. Hij wou graag dat ik mee koers zette richting Oostende, maar ik was wat terughoudend. Door de overname van de nieuwe eigenaar, Vincent Tan, verliet ik KVK. Het was koffiedik kijken wat zijn komst zou teweegbrengen. Ik besliste pas heel laat om mee over te stappen met Vanderhaeghe.”

Wordt je er vaak op aangesproken bij Zulte Waregem dat je een Kortrijks verleden hebt?

“In de wandelgangen hoorde ik dat het niet gemakkelijk zou zijn voor iemand met een Kortrijk-verleden om te slagen bij deze club. Tijdens het begin van het seizoen heb ik gesproken met de supporters van Essevee. Ik vertelde hen dat mijn focus nu bij hun club ligt en dat ik alles zo goed mogelijk zal voorbereiden om er een succesvol seizoen van te maken. Helaas is dat laatste anders uitgedraaid.”

Zo zie je dat de derby hier echt wel leeft.

“Dat weet ik. In mijn periode bij KVK maakte ik er ook een aantal mee. Een derby is een match die je speelt tussen en naast de lijnen. Het is de wedstrijd van het jaar voor fans, trainers en spelers. De 800 supporters die zaterdag mee zullen reizen, moeten ons een boost geven. Het geeft je soms kippenvel. Nu ik aan de kant van Zulte Waregem sta, zal ik met hun supporters duimen voor een overwinning. We kijken al een heel jaar uit naar deze match. Voor ons zouden de drie punten zeer welgekomen zijn, want zo kunnen we een belangrijke zaak doen onderaan het klassement.”

Wat verwacht je van de match?

“De wedstrijd zal gespeeld worden op het scherpst van de snee. De supporters zullen voor de nodige sfeer zorgen. Beide ploegen kennen een vormdip en een overwinning zou deugd doen voor zowel Kortrijk als Zulte Waregem. Wij hopen in ieder geval de match al winnend af te sluiten en dan focussen we ons op Seraing, nog zo’n belangrijk duel.”

(Elian Coussement)