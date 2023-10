Philippe Clement, ex-trainer van Club Brugge, gaat aan de slag bij de Schotse topclub Rangers FC

Philippe Clement (49) heeft met Rangers een nieuwe club gevonden. De Belgische ex-coach van Club Brugge ondertekende een contract voor drieënhalf jaar, zo maakte de Schotse topclub zondag bekend.

Bij Rangers krijgt Clement Nicolas Raskin en Cyriel Dessers onder zijn hoede. Onze landgenoot is de opvolger van de Engelsman Michael Beale, die twee weken geleden mocht beschikken na de derde nederlaag van het seizoen. Na acht speeldagen is Rangers met 15 punten tweede in de Schotse hoogste afdeling, op zeven punten van leider Celtic. In Europa League-groep C telt Rangers 3 op 6 na een 1-0 zege tegen Real Betis en een 2-1 nederlaag tegen Aris Limassol.

“Ik ben vereerd dat ik ben aangesteld als de nieuwe manager van Rangers. Ik wil het bestuur bedanken dat ze me deze kans hebben gegeven”, stelt Clement op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben enorm enthousiast over deze kans om dit seizoen in vier competities succes te boeken bij een van Europa’s meest iconische clubs.” Volgende week zaterdag zit Clement voor het eerst op de bank bij de 55-voudige Schotse kampioen in de thuismatch tegen Hibernian.

Clement werd begin juni ontslagen bij AS Monaco, na een teleurstellende zesde plaats in de Ligue 1 en het mislopen van Europees voetbal. Hij pakte als hoofdcoach drie Belgische landstitels met Club Brugge (2020 en 2021) en Racing Genk (2019).