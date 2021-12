Parlementair debat na racisme tijdens Club-Anderlecht: “Op punt gekomen dat verontwaardiging niet meer volstaat”

“We zijn op het punt gekomen dat alleen maar verontwaardiging uiten en alleen maar nog eens herhalen dat wat er gebeurd is niet kan, onvoldoende is.” Dat zei Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) dinsdag in het parlement na vragen van Steven Coenegrachts (Open Vld), Imade Annouri (Groen) en Annick Lambrecht (Vooruit).

De voetbalmatch tussen Club Brugge en Anderlecht werd afgelopen zondag ontsierd door racistische spreekkoren. De daders worden opgespoord.

Bart Somers heeft dinsdagavond een meeting met de Pro League en met Club Brugge. “Om samen na te denken wat we concreet kunnen doen”, aldus Somers in het parlement. “We hebben nood aan duidelijker signalen”, zei de minister. “Supporter zijn is geen vrijbrief om geweld te gebruiken, mensen te intimideren, racistische uitspraken te doen. Dat moet duidelijk zijn.” Somers wil een voorbeeld stellen met deze zaak.

Ook Ben Weyts (N-VA) wil de affaire niet blauw-blauw laten. “Er zullen enkele mensen of een club tegen de lamp moeten lopen om duidelijk te maken dat het ons menens is met die problematiek”, zei de minister van Sport. Er moet volgens hem een signaal worden gesteld op het niveau van de profclubs, die het voorbeeld moeten geven.