Parker is “ontgoocheld voor fans en spelers” na gelijkspel tegen Anderlecht

Het zit niet mee voor de regerende landskampioen. Tegen Anderlecht domineerde Club Brugge de gehele partij met tal van kansen tot gevolg. Een goal van Nielsen leek de partij te beslechten. Anderlecht trapte gedurende de hele wedstrijd geen bal tussen de palen maar tot overmaat van ramp zorgde een knullige owngoal voor de gelijkmaker. “Ik ben ontgoocheld voor de fans en de spelers.”

Ook de tweede partij onder het bewind van Scott Parker leverde geen zege op, al had Club Brugge meer dan genoeg kansen om te scoren. Vooral Yaremchuk miste twee mooie opportuniteiten. “Hij miste een paar grote kansen maar ik ben wel tevreden met de manier hoe hij speelde”, was Parker toch lovend voor de Oekraïner. “Hij kon er twee gemaakt hebben en dan spreek je op een heel andere manier. Hij mist momenteel vertrouwen maar hij gaf wel alles tijdens de wedstrijd.”

Kloof van 17 punten

Toen Parker op Brugge arriveerde was de kloof met leider Genk 12 punten, die kloof is inmiddels opgelopen tot 17 punten. “Momenteel denken we niet na over de titel. Ik wil de ploeg naar het beste niveau brengen waarbij we week in, week uit matchen kunnen winnen. Momenteel kunnen we enkel maar hard werken en het beste uit de ploeg proberen te halen.” Over het spelbeeld tegen Anderlecht was de coach best tevreden, het resultaat was echter een fikse tegenvaller. “Ik ben ontgoocheld, zowel voor de fans als voor de spelers. We hebben geen kansen weggegeven en zelf verschillende kansen gecreëerd. We waren niet doeltreffend genoeg want we kregen een aantal grote kansen. Het doelpunt zelf is het bewijs dat we op de training goed werk verrichten. Ik heb zeker een paar goede dingen gezien.”

Toch gingen de kopjes weer snel naar beneden na de gelijkmaker, een copy paste van de laatste paar partijen. “Er kwam geen reactie van mijn team na de 1-1, dat is iets psychologisch. Na de goal wilden we het resultaat vasthouden en bleven we niet met dezelfde intensiteit spelen. Ik was niet tevreden met de reactie na onze tegentreffer, dat is iets waar we aan moeten werken.” Volgende week wordt een drukke week met op donderdag de verplaatsing naar Sint-Truiden en op zondag de thuiswedstrijd tegen Charleroi.