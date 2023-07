Overname KV Kortrijk gaat straks niet door, club blijft wellicht in handen van Vincent Tan

Twee weken geleden leek alles in kannen en kruiken: KV Kortrijk zou overgenomen worden door de Amerikaanse investeerders Maciek en Mikhai Kaminski. Maar twee weken later ontving huidig eigenaar Vincent Tan nog steeds geen euro van de Kaminski’s en nu wordt de deal (wellicht) definitief afgeblazen.

Nochtans leek de toekomst van KV Kortrijk er midden juni rooskleurig uit te zien. Maciek en zoon Mikhai Kaminski zakten speciaal vanuit de Verenigde Staten af naar Kortrijk om een persconferentie te geven in het Guldensporenstadion. Ze gaven aan heel hard uit te kijken naar hun avontuur in de Guldensporenstad en om de fans trots te maken. Geen vuiltje leek aan de lucht, enkel het bedrag van 17,5 miljoen euro moest overgeschreven worden aan Vincent Tan en de overname was een feit.

Tan blijft

Maar nu, goed twee weken later, staat dat bedrag nog steeds niet op de rekening van de Maleisiër, die de Kaminski’s in gebreke stelde. De Amerikanen kregen nog tot 6 juli om te betalen, anders gaat de deal niet door. Echter moet de KVK-aanhang geen drie dagen meer stressen. De deal wordt straks afgeblazen. Nog niet officieel natuurlijk, maar alles wijst erop dat de Kaminski’s niet zullen betalen en KV Kortrijk gewoon in handen van Vincent Tan blijft.

Binnen de club verloren ze al een tijdje geleden het vertrouwen dat de deal door zou gaan. Ken Choo, de handlanger van Vincent Tan, is nog aanwezig binnen de club en samen met de mensen die er nog aanwezig zijn wordt het nieuwe seizoen zo goed mogelijk voorbereid. Daarom kon KVK afgelopen weekend hun nieuwe coach Edward Still aanstellen. Hij leidt maandagnamiddag z’n eerste training en spreekt daarna de pers toe. (JV)