Oude bekende Olinga onderhoudt conditie bij Essevee

Fabrice Olinga onderhoudt zijn conditie bij Zulte Waregem. De 26-jarige Kameroener was in 2014 nog een seizoen aan de slag aan de Gaverbeek. Nu zit hij zonder club.

Olinga kon destijds niet doorbreken bij Essevee, dat hem een jaar huurde van Malaga. Later was hij zes seizoenen aan de slag bij het ter ziele gegane Moeskroen.

Voorlopig is het niet de bedoeling dat Olinga in aanmerking komt voor een contract bij de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. (JCS)