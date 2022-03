Osaze Urhoghide (21) herpakt zich na aarzelend debuut: Nieuwe rots in de KVO-branding?

De 0-0 tegen Sint-Truiden had weinig om het lijf, maar de tweede clean sheet op rij – de zesde van het seizoen – was wel een opsteker voor KVO. Daarbij mocht vooral de prestatie van Osaze Urhoghide gezien worden. De winterhuurling wist zich uitstekend te herpakken na een pover debuut op KV Mechelen. “We begrijpen steeds beter wat de coach wil.”

Urhoghide: spreek uit als ‘oe-ro-kie-de’, met accent op de ‘i’-klank. Nigeriaanse ouders, geboren in Nederland, naar Engeland verhuisd toen hij 5 jaar was. “Och, maar ik spreek slechts een paar woorden Nederlands, hoor”, bloost de verdediger. “Doorheen de jaren raakte ik m’n kennis van het Nederlands wat kwijt, maar ik leer het nu opnieuw.” (grijnst)

Als jeugdspeler van amateurclub Hounslow wist Osaze zich in de kijker te spelen van verschillende profteams. Hij doorliep de jeugdreeksen van traditieclub AFC Wimbledon en tekende er op 17-jarige leeftijd een profcontract. “Op school al zei ik dat ik ooit voetballer wou worden. Mijn profcontract was een droom die uitkwam”, vertelt hij daarover. Sheffield Wednesday, nog zo’n traditieclub, pikte de verdediger op. Hij voetbalt er 21 wedstrijden in de potige Championship, de tweede klasse van Engeland. Precies een jaar geleden kreeg Urhoghide er de ‘Speler van de maand Trofee’-toegestopt. Begin dit seizoen verkaste hij naar de Schotse topclub Celtic Glasgow, het bleef bij een wedstrijd in de Europa League tegen Betis Sevilla.

Aankoopoptie

“Osaze is een moderne verdediger”, meent Celtic-coach Ange Postecoglou. “Hij is atletisch, mobiel, snel en wil de bal aan de voet.” Een interessant profiel voor KV Oostende, dus, dat hem leent tot het einde van de voetbalkalender met een aankoopoptie.

Ik hoop dat we nu vertrokken zijn met een stabiele verdediging

Nochtans begon het niet zo goed voor Urhoghide. Bij zijn debuut op KV Mechelen ging Oostende roemloos onderuit (3-0) en werd hij bij de rust gewisseld. Tegen STVV was hij dan weer een van de betere – zo niet de beste – op het veld. “Mijn positie is hoofdzakelijk die van centrale verdediger, maar ik kan ook als rechtsachter spelen. Sint-Truiden was een lastige wedstrijd. Maar we pakten die belangrijke clean sheet en finaal mogen we spreken van een goed punt”, vat hij samen. “We begrijpen steeds beter wat de coach wil. Inderdaad, mijn match op Mechelen als wingback op rechts was niet goed. Aan de thuismatch van vorig weekend hou ik een wel een goed gevoel over. Ik wil KV Oostende zoveel als mogelijk helpen om het doel – handhaving – te bereiken. Ik wist dat Jack Hendry hier speelde. Ook hij maakte de overstap van Celtic naar KVO en bouwde zijn carrière verder uit. Maar ik heb niet met hem gesproken voorafgaand aan mijn transfer naar België – simpelweg omdat ik niet met hem samenspeelde bij Celtic. Toby Sibbick, die vorig jaar even bij Oostende speelde, lichtte me wél in over de club en gaf me wat tips. De Belgische competitie is gelijkaardig aan die van Schotland, met enkele sterke elftallen. Of ik ooit bij Celtic wil terugkeren? We zien wel wat de toekomst brengt. Mijn focus ligt volledig op Oostende.”

Agressieve speler

Trainer Yves Vanderhaeghe was in z’n nopjes over de prestatie van Osaze Urhoghide. “Kyle Duncan kreeg opnieuw last van de knie en daardoor kon Brecht Capon een rijtje hoger spelen, op rechts. De agressiviteit van Osaze is een grote troef. Ik ging ervan uit dat STVV met twee grote spitsen ging spelen en verwachtte hoge ballen. Nu, hij deed het goed, maar ook Steven Fortes en Freddie Jäkel legden een prima prestatie op de mat. Zo waren ze ook goed om te verdedigen op die tweede bal. De clean sheet van vorig weekend geeft vertrouwen. We slikten in eigen huis al veel goals (32 stuks, red.) en de samenstelling van de defensie is al enkele keren gewijzigd. Ik hoop dat we nu vertrokken zijn met een stabiele verdediging.” (TVA)