Opinie: Als dat maar goed afloopt voor Yves Vanderhaeghe

Vorige week nog een vraag van een redacteur: “Frank, het duurt wel heel lang op KVO. Zou Yves Vanderhaeghe daar niet in aanmerking komen…?” Antwoord: “Ik val van niets meer achterover, maar Yves…? Neen…”

Want de CEO van KV Oostende zei al in september dat ze al een lijstje mogelijke vervangers hadden indien Blessin vertrok. En… zelfde profiel! En bij het vertrek van de Duitser klonk nogmaals: zelfde profiel. Een moderne, data-driven coach met Gegenpressung hoog in het vaandel. De RB Leipzig-school, quoi.

Woensdag in Waregem nog vernomen: nog drie topkandidaten! Uit die school. Maar ze kwamen er maar niet uit. Financieel wellicht. Die Amerikanen zijn zeer zuinig. Maar de tijd drong: Blessins vervanger Markus Pflanz beschikt niet over de vereiste Pro Licence en mocht maar 60 dagen T1 blijven. Tot 19 maart dus.

En zie, plots werd Yves Vanderhaeghe bovengetoverd. Wellicht minder duur. Én alweer heel veel goesting, zo kent iedereen hem wel. Nu officieel recordhouder in de categorie Ontslagen trainers heel snel weer aan de slag. Maar ontslagen bij Cercle omdat hij … te ouderwets was, te weinig data-driven…

Een gesprek van enkele uren volstond evenwel: een contract tot het einde van het seizoen. Waarbij Ganaye luid roept: “We nemen geen coach voor zes maanden, we willen stabiliteit!” Dan denken wij: Yves zal in de resterende matchen heel straf moeten presteren of hij krijgt in april weer te horen: past niet in het project… Geen coach gunnen we meer alle succes dan Vanderhaeghe, en we vallen van niets meer achterover, maar we denken nu vooral: als dat maar goed afloopt voor Yves.