Opdoffer voor Club Brugge in de Champions League: Aston Villa wint heenduel achtste finales na twee late tegengoals

Club Brugge is dinsdag in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen een stevige opdoffer aangelopen tegen Aston Villa. Blauw-zwart verloor een evenwichtige wedstrijd in het Jan Breydelstadion, na twee late tegendoelpunten, met 1-3.

Coach Nicky Hayen kon geen beroep doen op revelatie Joaquin Seys, Kyriani Sabbe was zijn logische vervanger op de rechtsachter. Raphael Onyedika raakte wel fit en startte in de basis. Club kon zoals verwacht rekenen op de luide vocale steun van zijn aanhang, maar moest snel achtervolgen. Leon Bailey (3.), in een iets verder verleden smaakmaker bij KRC Genk, jaste een teruglegger na een vrije schop knap binnen. Blauw-zwart was niet aangeslagen en reageerde snel: de opgeschoven Maxim De Cuyper (12.) zette na een knappe aanval op aangeven van Christos Tzolis de 1-1 op het scorebord.

De match kabbelde vervolgens verder, maar op het halfuur veerde Jan Breydel weer recht. Chemsdine Talbi haalde van dichtbij loeihard uit, maar doelman Emiliano Martinez (wereldkampioen met Argentinië) redde knap met een duik. Bij Aston Villa was Youri Tielemans als enige Belg gestart – Amadou Onana staat al een poos met een blessure aan de kant. De Rode Duivel speelde een eerder onopvallende wedstrijd. Beide teams schuwden het risico, halfweg stond het 1-1.

Twee late tegengoals

In de tweede helft was het eerste wapenfeit na 55 minuten een schot van Onyedika, dat Martinez probleemloos kon klemmen. Villa-coach Unai Emery greep iets over het uur in en voerde een viervoudige wissel door. De Engelse traditieclub versierde hierop meteen een kans, maar invallers Marco Asensio (knappe redding van Simon Mignolet) en Matty Cash (hoog over) kregen de bal er niet in. En aan de overkant kwam Hans Vanaken met de kop dicht bij de 2-1.

Bij ingang van het slotkwartier trapte Tzolis onstuimig over na een geniale tik van Vanaken. De wedstrijd zakte weer wat in en leek op een gelijkspel te gaan eindigen. Tot Brandon Mechele (82.) een voorzet ongelukkig in eigen doel devieerde en Aston Villa op 1-2 kwam. Club was even het noorden kwijt en Tzolis maakte een strafschopovertreding op Cash. Asensio (88.) miste niet en zette de 1-3 op het scorebord. Club kon hierna niet meer terugslaan.

Hoop

Coach Nicky Hayen geeft de hoop nog niet op. “Ondanks het resultaat speelden we een goede wedstrijd, daaraan moeten we ons voor de return optrekken”, klonk het.

“We creëerden veel kansen, maar helaas kregen we in het slot nog een eigen doelpunt en strafschop tegen”, vertelde Hayen na afloop in de catacomben van het Brugse stadion. “Dat maakt de return veel moeilijker. We kregen de kansen, maar konden ze niet afmaken. Eerder deze Champions League waren we vaak wel klinisch, dat maakte nu het verschil.”

Club staat volgende week woensdag (12 maart om 21 uur) in de terugwedstrijd in het Villa Park in Birmingham voor een loodzware opdracht, beseft ook Hayen. Hij put wel moed uit de terugwedstrijd in de tussenronde, die Club met 1-3 won in Atalanta. “Hopelijk scoren we volgende week ook driemaal in de eerste helft”, zei de T1 met een kwinkslag. “Maar serieus: in elke wedstrijd krijg je kansen. Als je snel kan scoren, gaan ze twijfelen. Maar eerst focussen we ons op de derby van komend weekend tegen Cercle.”

De winnaar van de confrontatie neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de kraker tussen de Franse autoritaire competitieleider Paris Saint-Germain en Liverpool, ruim aan kop in de Premier League.