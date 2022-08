Op zoek naar de nieuwe Charles: vijf spelers om naar uit te kijken bij Club NXT

Na een intermezzo van één seizoen treedt Club NXT terug aan in de Challenger Pro League, zeg niet langer 1B. Het tweede hoogste Belgische niveau onderging een metamorfose. Zo werd de competitie uitgebreid van 8 naar 12 ploegen, na de toevoeging van vier beloftenteams. Die mochten vorig seizoen onderling strijden voor die tickets en Club NXT moest helemaal tot het gaatje gaan om erbij te horen. Druk is er evenwel niet, het ontwikkelen van eigen jeugd en aangekochte talenten staat voorop. Dit zijn er alvast vijf om naar uit te kijken.

Club NXT trad twee seizoenen geleden al aan in 1B, maar eindigde toen troosteloos laatste. De ervaring die het toen opdeed, gekoppeld aan een paar stevige transfers, zouden ervoor moeten zorgen dat ze deze keer beter gewapend zijn. Brugge betaalde aardige transfersommen voor Joel Ordóñez en Shion Homma om het NXT-team te versterken. Het haalde bovendien coach Nicky Hayen terug uit Wales. Beerschot wordt naar voren geschoven als titelfavoriet. Club NXT zal onderin moeten wedijveren met de beloftenploegen van Standard, Anderlecht en Gent.

Joel Ordóñez

Bijna 4 miljoen euro, dat is het bedrag dat Club Brugge neerlegde om de Ecuadoriaanse verdediger Joel Ordóñez naar België te halen. Ordóñez werd ook gevolgd door gerenommeerde clubs als Ajax, PSV, Benfica en AC Milan. De centrale verdediger kwam pas begin augustus over en moet verrassend genoeg eerst wat ervaring opdoen bij Club NXT. Hier krijgt hij de tijd om te wennen aan het Belgische niveau en zich aan te passen aan Europa aangezien hij nog nooit buiten Ecuador heeft gespeeld.

De verdediger beschikt over voldoende lengte en is niet te beroerd om op tijd en stond een kruispass te lanceren. Gezien het vertrek van Nsoki en de defensieve perikelen, zou hij wel eens sneller dan verwacht zijn opwachting kunnen maken bij het eerste elftal. Ordóñez kwam op de Brugse radar nadat hij indruk maakte tijdens de Copa Libertadores voor -20-jarigen.

Joel Ordóñez © Club Brugge

Shion Homma

Ook deze jongeling werd pas erg recent toegevoegd aan Club NXT. Begin juli betaalde blauw-zwart iets meer dan één miljoen euro aan Albirex Niigata om de Japanner Shion Homma uit zijn eigen land weg te lokken. Geen nood indien u Albirex Niigata niet kent, de Japanse club komt uit in de tweede divisie. Homma staat er gekend als een erg talentvolle vleugelspeler. Hij vierde afgelopen dinsdag zijn 22ste verjaardag, dus in principe is hij al relatief ‘oud’ om bij Club NXT te spelen.

De kleine Japanneer deed alvast heel wat ervaring op in de J2 League in zijn eigen land. Hij speelde er meer dan 120 wedstrijden waarin hij 21 keer scoorde en ook evenveel assists bezorgde. Zijn stijl is wat vergelijkbaar met Noa Lang. Zo is hij heel erg wendbaar met snelle voetjes die er niet voor terugdeinzen om één of meerdere verdedigers uit te schakelen.

Shion Homma © Club Brugge

Sem Audoor

De naam Audoor doet bij de meeste voetballiefhebbers wellicht al een belletje rinkelen. Lynnt Audoor maakt namelijk dit seizoen deel uit van het eerste elftal en mocht tijdens de Supercup tegen Gent ook al eens invallen. Sem is de tweelingbroer van Lynnt en ook in Sem ziet Club Brugge een rooskleurige toekomst. Zo zette Sem eind maart zijn handtekening onder zijn eerste profcontract.

Terwijl Lynnt eerder op het middenveld uitkomt, is Sem terug te vinden in de defensie. De kans is niet onbestaande dat de tweelingbroers geregeld samen aan de aftrap komen. De kans op speelminuten voor Lynnt bij het eerste elftal zijn vanwege de moordende concurrentie op het middenveld eerder gering en dan kan hij wedstrijdritme opdoen bij Club NXT. Sem hoopt dit jaar zijn definitieve doorbraak te forceren, om zo door te groeien naar het eerste elftal.

Sem Audoor © BELGA

Lennart Mertens

De vreemde eend in de bijt tussen al die youngsters. Lennart Mertens wordt volgende week namelijk 30 jaar. Bij de beloftenploegen mogen de veldspelers niet ouder zijn dan 23 jaar, op één uitzondering na. Die uitzondering wordt Mertens. Voor Mertens is de Challenger Pro League geen onbekende reeks, hij speelde er de voorgaande twee seizoenen met Deinze. Vorig jaar werd hij zelfs vicetopschutter van de reeks.

Deinze had hun goalgetter graag nog wat langer aan boord gehouden, hij lag nog een jaar onder contract waardoor Brugge een transfersom heeft moeten betalen. Mertens moet zorgen voor de nodige slagkracht voorin, daar ontbrak het aan bij de vorige passage. Hij krijgt wellicht Romeo Vermant naast zich, de ‘zoon van’ toonde zich tijdens de laatste oefenwedstrijd tegen Knokke trefzeker met twee doelpunten.

Lennart Mertens © BELGA

Arne Engels

Hoewel hij pas 18 jaar is, kan je Arne Engels al tot de anciens van de ploeg rekenen. Op 16-jarige leeftijd kreeg hij al speelminuten met het eerste elftal in een oefenwedstrijd tegen Deinze. De middenvelder viel als jonge snotneus niet uit de toon in 1B, waar hij meer dan twintig wedstrijden speelde. Met zijn grote gestalte liet hij zich zeker niet wegdrummen op het middenveld.

Zijn gestalte is ook een troef op stilstaande fases, met bijvoorbeeld een kopbalgoal in de voorbereiding tegen Jong PSV. Ook tijdens de generale repetitie tegen Knokke stond hij op het scoreblad. Daarnaast beschikt hij over een goede inspeelpass. Engels hoopt dit seizoen verder uit te groeien tot steunpilaar van Club NXT, te beginnen op zaterdag met de openingswedstrijd op Schiervelde tegen Standard Luik 16 FC.