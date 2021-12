Op bezoek bij Gauthier Ganaye van KVO, dat blijft verliezen: “Ik zou zo de transfers van deze zomer opnieuw doen”

Woensdag in Kortrijk uitgeschakeld in de beker, maar vooral in competitie 0 op 15: december kondigt zich als een cruciale maand aan, wil KVO niet te diep in de miserie geraken. Executive president Gauthier Ganaye begrijpt dat zijn team kritiek slikt, maar pareert. “Van sommige spelers verwacht ik meer, ja. Maar we hebben écht wel goeie spelers om een prima team te vormen. Panikeren is het laatste wat we moeten doen.”

Hoe kwam die 1-7-nederlaag tegen Union bij u binnen?

“Wij hadden een complete offday. Het enige moment waarop we een beetje in de wedstrijd zaten, was toen we de 1-2 scoorden en de gelijkmaker later werd afgekeurd. Eerlijk, we hadden die avond tegen elk team met zo’n cijfers kunnen verliezen. Het is misschien een unpopular opinion, maar ik vind niet dat Union over zo’n uitzonderlijke individuele talenten beschikt. Mitoma, oké, die is van een andere planeet. Niet dat ik hier iemand wil schofferen, hé. Union is een goeie ploeg die een wedstrijdplan perfect kan uitvoeren. Ze spelen al jaren samen en werken als groep uitstekend samen.”

Na afloop uitten de fans hun ongenoegen. Het verschil met vorig jaar is groot.

“Ik begrijp en deel hun frustratie volledig. Wie wordt hier nu gelukkig van? We nemen de slechte reeks serieus. Alleen moeten we voorkomen dat al het goede – want die momenten zijn er óók geweest – mee in de prullenbak belandt. We begonnen het seizoen prima, haalden een 9 op 12 en zetten daarna een reeks van vier ongeslagen wedstrijden neer. Daar zaten enkele pittige tegenstanders bij, zoals Gent, Genk en Anderlecht. Ook vorig jaar kenden we een slechte reeks met een 1 op 15. Finaal werden we vijfde. Toen was er minder bezorgdheid, terwijl onze speelwijze krak hetzelfde is gebleven. Bovendien tellen we nu één punt meer dan op hetzelfde moment vorig jaar (al waren er toen twee matchen minder gespeeld, red.). Daarom: ik panikeer niet. Het klopt dat we toen sneller onze manier van spelen vonden dan nu. We zijn nu nog altijd zoekende naar onze beste opstelling. Verschillende blessures hebben ons evenmin geholpen.”

Hoe verklaar je die novemberdip?

“We moeten grondig nagaan waarom we twee seizoenen op rij in dezelfde maand een flinke terugval kennen. Kijk, we zijn te onregelmatig en maken veel te veel individuele fouten. Wanneer je tien tegentreffers slikt in twee matchen, kijkt iedereen naar de defensie. Begrijpelijk. Maar verdedigen doe je als team. De rode draad doorheen ons seizoen is ook dat we pas beginnen voetballen wanneer we op achterstand komen. Heeft het met schrik te maken? Feit is dat we nu een dip in het zelfvertrouwen kennen. Neem nu Ambrose, die op Antwerp in de zestien de bal teruglegt in plaats van zelf te schieten. Nochtans jast hij de bal op training 9 van de 10 keer binnen. Hoe je dat vertrouwen herwint? Door te hameren op het goede.”

Je zou ook kunnen stellen dat de spelers die zijn vertrokken, zoals Arthur Theate en Jack Hendry, niet zijn opgevangen.

“Je bedoelt dat we zowel een Rode Duivel als iemand die bij de grootste club van het land Champions League speelt, moeilijk konden vervangen? Dat ís ook onmogelijk. Theate ontwikkelde zich sneller dan de club… dan weet je het wel. En verliest Club Brugge niet met 6-1 op Gent, dan kwamen ze op het einde van de transferperiode niet aankloppen voor Hendry – daar steek ik m’n hand voor in het vuur. We waren niet van plan om hem te verkopen, hé. Er was echter ook een afkoopclausule. Wat betreft Hjulsager en Bataille: hun contract liep af, we stonden met de rug tegen de muur. Ofwel laat je ze gratis vertrekken, ofwel ontvang je toch nog iets. Nu, ik zou zo dezelfde zomertransfers doen. Zo ben ik ervan overtuigd dat Ambrose-Gueye een van de beste spitsenduo’s in België kan worden. Maar – net zoals Fashion Sakala en Makhtar Gueye vorig jaar – ze hebben ook tijd nodig om elkaar te leren kennen. En ja, van sommige spelers verwacht ik op dit moment méér.”

Je mist een type-Kevin Vandendriessche.

“Niet akkoord. We hebben veel lopende middenvelders: D’Arpino, Koziello, Rocha, Bätzner en straks een herstelde McGeehan… Nee, wat we missen is samenhang en structuur. Als ik kijk naar onze opstelling en die van de tegenstanders, zou ik eigenlijk geen spelers willen wisselen. Koziello, bijvoorbeeld, deed tegen Mechelen de match kantelen en was veelbelovend tegen Antwerp.”

Ondanks een 0 op 15 lijkt trainer Alexander Blessin niet te moeten vrezen voor ontslag.

“Resultaten doen ertoe. Maar hét belangrijkste is de inhoud. Tegen Leuven en de eerste helft op Antwerp zag ik een duidelijke stijl en doelstelling. Tegen Kortrijk hadden we evengoed een punt kunnen rapen. We kiezen een trainer omwille van de speelstijl die we willen. Zolang je op die manier speelt en overtuigd bent dat de resultaten zullen volgen, waarom zouden we dan een ontslag overwegen? Alex kan én zal oplossingen vinden, zeker met de versterking die we in januari zullen halen.”

Met de Amerikaan Kyle Duncan heb je al een nieuwe rechtsachter.

“We willen in de eerste week van januari verschillende deals sluiten en zullen niet wachten tot transfer deadline day. Met Duncan tonen we ambitie. Maar we gaan niet de helft van ons team veranderen, hé. We gaan na waar we versterking kunnen gebruiken. Nee, ik hou er niet van om te zeggen op hoeveel spelers en op welke posities we mikken. Belangrijker is de maand december. Daarin moeten de spelers die we nú hebben hun ware gelaat tonen. Ik kijk ernaar uit.” (TVA)