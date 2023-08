We zijn nog maar drie speeldagen ver en de vijf grootste titelkandidaten prijken al op de eerste vijf plaatsen – alleen nummer 1 Union, negen spelers kwijt maar na drie matchen al 9 op 9, is de enige verrassing. Maar dat Alexander Blessin minder tijd nodig heeft om een team te smeden dan zoveel andere coaches, wisten we al van zijn passage bij KV Oostende. Maar 1. Union, 2. AA Gent, 3. Club Brugge, 4. Antwerp en 5. Genk, het is alleen nog wachten op Anderlecht en de Champions’ play-offs liggen al klaar, toch?

Club heeft zich alvast netjes in het midden van die Big Five genesteld, dat is toch al hoger dan waar ze vorig seizoen eindigden. Sinds vorige zondag, die zonnige wandeling in de Oostkantons, klinkt dan ook al luid ‘Club is back’! Terug na het vorige kwakkelseizoen dus. En voor het eerst werd ook gebulderd: Heavy metal-voetbal – op Alcatraz liepen vast véél blauw-zwarten te glunderen. Ronny Deila-voetbal dus. Intens, heftig, vooruit vooral, hongerig… ja, zelfs bloeddorstig.

“Club lijkt weer meer op een machine dan op een makke kudde schapen”

De 0-1 op Westerlo was al góéd, de 5-1 tegen de IJslanders van Akureyri misschien evident maar prima, maar na de 0-5 op Eupen kon het erin worden geramd: Rammstein en Metallica are in the house. Die van Akureyri zullen het gisteren ook wel geweten hebben en RWDM komende zondag mag nog kunnen schakelen als de besten, Club lijkt weer meer op een machine dan op een makke kudde schapen. Met wel heel veel lof voor Deila, de peoplemanager voor wie het plezier in Westkapelle belangrijker is dan strenge regeltjes. Is Deila dan nu al het beste wat Club kon overkomen? Neen, dan liever credits voor CEO Vincent Mannaert en de transfers die de ploeg zoveel evenwichtiger en kwalitatiever maakten – en vorig seizoen klonk al: de beste spelersgroep ooit van Club.

Neem nu die basiself van vorige zondag: De Cuyper, Vetlesen en Zinckernagel maken de ploeg echt sterker. En tillen de anderen mee op. Op het middenveld is Vanaken naast Vetlesen plots weer die ‘gouden’ Vanaken en zorgt Onyedika ervoor dat Rits naar rivaal Anderlecht mocht met een strik errond. En plots amuseren Buchanan en Skov Olsen zich zodanig dat ze weer zeventjes en achtjes zijn in plaats van vijfjes en zesjes.

Is Club daarom nu in één keer weer titelfavoriet? Welnee, daarvoor hebben ze centraal achterin nog meer alternatieven nodig voor goeie ouwe Mechele en toptalent Spileers dan Boyata en Ordonez (ook wel een rastalentje). En Thiago is nog geen tweede Yaremchuk, maar of de Braziliaan er dit seizoen wél 15 à 20 zal maken? Al komen de goals nu van alle kanten… Maar tegelijk was het ook máár Akureyri en Eupen. Na RWDM volgt de dubbel met Osasuna en dan meteen Gent: dan klappen we verder.