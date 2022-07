Oostende verliest met 4-5 van Kortrijk in spektakelrijke oefenpot

KV Oostende heeft vrijdag in een spektakelrijke oefenpot tegen KV Kortrijk nipt de duimen moeten leggen. Het West-Vlaamse onderonsje leverde negen doelpunten op (4-5).

Halfweg hadden beide teams elk twee keer gescoord. David Henen (8. en 18.) bracht de Kortrijkzanen tot tweemaal toe op voorsprong, Albanese (14.) en Rocha (30.) maakten de achterstand telkens ongedaan.

In de tweede helft klom KVK opnieuw op voorsprong (52.), maar na enkele dolle minuten ging KVO opnieuw op en over de buren door toedoen van Kvasina (61.) en Berte (63.). Dankzij twee late doelpunten (74. en 90.) graaide rood-wit in extremis alsnog de zege mee.