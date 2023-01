Ook KVV Aartrijke gaat samenwerken met Cercle Brugge

Vierdeprovincialer KVV Aartrijke en eersteklasser Cercle Brugge gaan op het vlak van jeugdwerking samenwerken. Groen-zwart zoekt verankering in de regio, werkt reeds met een tiental regionale clubs samen en tekende maandagavond ook een charter in de kantine van KVV Aartrijke.

“Sinds kort voldoet onze jeugdwerking aan de normen”, verduidelijkt de Aartrijkse gerechtigde correspondent Björn Decock. “Vier tot vijf jaar geleden namen Henk Verschaeve en ik de jeugdwerking onder handen. We hebben nu een ploeg in elke leeftijdscategorie en we kregen ook stabiliteit in de werking. Voor Cercle Brugge zijn dat belangrijke eigenschappen om te kunnen overgaan tot een samenwerking. Niet vergeten dat we in de buurt inzake jeugdwerking heel wat concurrentie ondervinden van Torhout, Zedelgem en Eernegem.”

Nu het charter door beide partijen werd ondertekend kan de samenwerking echt van start gaan. “Onze jeugdtrainers zullen in februari al de kans krijgen bij Cercle workshops te gaan volgen”, gaat Decock verder. “Jeugdspelers van KVV Aartrijke die talent blijken te hebben zullen bij de jeugd van Cercle mogen testen. Wij als clubverantwoordelijken van Aartrijke zullen ook namen van jonge spelers die het goed doen mogen doorgeven aan Cercle.”

Proeven van A-kern

Eind vorig jaar speelde de U17 van KVV Aartrijke kampioen. Een bewijs dat het met de jeugdwerking van de vierdeprovincialer de juiste richting uitgaat. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn de teams van geel-rood niet langer figuranten of meelopers. “Ons algemeen opzet is in de toekomst zoveel mogelijk eigen spelers in het eerste elftal te zien”, benadrukt Decock. “Op dat vlak zijn we al vrij goed bezig, maar het kan natuurlijk altijd nog een beetje beter. Volgend seizoen gaan we zeker nog wat extra jongeren van de A-kern laten proeven.”

Intussen is ook Aartrijke, dat via de eindronde hoopt terug te keren naar derde provinciale, bezig aan de vorming van de kern voor volgend seizoen. De club ziet Florian Cavey niet graag vertrekken naar Ruddervoorde. Er zijn al twee inkomende transfers. Jason Van Roye komt over van SK Eernegem, Tiemen Van Haverbeke van Zedelgem. (HF)