Ook dit was Noa lang: vijf fratsen die de Clubfans niet snel zullen vergeten

Met het vertrek van Noa Lang naar PSV Eindhoven verliest de Belgische competitie één van zijn absolute smaakmakers. Een virtuoos met de bal aan de voet, maar de grens tussen gek en geniaal was soms flinterdun. Noa Lang zullen we niet snel vergeten. Vijf fratsen en uitspraken die voor eeuwig in het geheugen gegrift staan.

1. Rode kaart tegen de Vereniging

De rode kaart van Noa Lang tegen de buren van Cercle Brugge eind 2021 stond in de sterren geschreven. Een hele wedstrijd lang was de Nederlander aan het sakkeren op de wedstrijdleiding. Het leidde uiteindelijk tot een dubbele gele kaart. Een woedende Lang scheurde in de catacomben het Cercle-logo van de muur.

2. Net geen Gouden Schoen

Lang vliegt door de competitiestart van 2021 en is grote favoriet om de Gouden Schoen in ontvangst te nemen, net als zijn ploegmakker De Ketelaere. Beide Bruggelingen moesten echter het onderspit delven voor Paul Onuachu. Lang leek het daar niet mee eens te zijn en liet dat ook blijken in een reactie na de uitreiking: “Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik.”

3. 0-5 overwinning, maar toch een boze Lang

Onder toenmalig coach Schreuder wint Brugge met het grootste gemak op Seraing. Twee treffers van Skov Olsen en een goaltje van Rits leggen de partij al voor de rust in een beslissende plooi. Wanneer Lang op het uur naar de kant wordt gehaald, gaat hij rechtstreeks de kleedkamers in. Schreuder kon er nadien op de persconferentie allesbehalve mee lachen. Lang belandde de volgende twee competitiewedstrijden op de bank.

4. Uitgefloten, uitgefloten en nog eens uitgefloten

De heldenstatus van Lang bij de Brugse supporters stond in schril contrast met de fluitconcerten en spreekkoren die hij wekelijks op zijn dak kreeg van bezoekende supporters. Maar Lang hield van die haat-liefdeverhouding. Niet zelden ging hij na een doelpunt de confrontatie aan met de thuisaanhang, vingertje op de mond. Het absolute dieptepunt waren de bedreigingen die Lang ontving op sociale media bij een foto van zijn pasgeboren zoontje.

5. Op de bal staan tegen Antwerp

Noa Lang provoceert graag. Tijdens de play-offwedstrijd tegen Antwerp ging hij bij een 2-0 voorsprong ostentatief op de bal staan. Het kwam tot een heet standje met Antwerpverdediger Toby Alderweireld. Beiden kregen een gele kaart waardoor Lang de volgende wedstrijd geschorst was. “Ik ben gewoon zoals ik ben”, reageerde Lang nadien laconiek. “Dit is mijn voetbal, ik ben zo’n type speler.” Het Brugse publiek verliest een entertainer pur sang.