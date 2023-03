Onze man in Lissabon: “Benfica heeft geen Eusebio meer, maar toch staat Club voor een schier onmogelijke opdracht”

Lissabon, een stad die voetbalt ademt, met twee voetbaltempels – eentje van Sporting CP en eentje van Benfica – op een steenworp van elkaar. Het Estadio Da Luz, een prachtige voetbaltempel waar zo’n 65.000 uitzinnige Portugezen hun team naar de overwinning zullen proberen te schreeuwen. Een perfect kader voor een historische kwalificatie voor Club Brugge. Al staat blauw-zwart na de 0-2-nederlaag en een mokerslag op het veld van KV Oostende voor een loodzware opdracht.

“Sporting is de club met de meest gelauwerde jeugdwerking. Cristiano Ronaldo, Quaresma, noem maar op. Maar Benfica? Dat is zonder twijfel de grootste ploeg van Portugal. Zelfs Real Madrid en Barcelona deden het in het verleden in hun broek als ze tegen Benfica moesten spelen.”

Aan het woord: Pedro, de taxichauffeur die ons – gelukkig – mooi op tijd vanop de luchthaven naar het Estadio Da Luz bracht. “Allemaal dankzij Eusebio, maar die ken je wel zeker?”

Enorme uitdaging

Eusobio loopt er dinsdag niet tussen bij de Portugezen, maar het zal er de schrik van blauw-zwart voor de Portugese landskampioen niet kleiner om maken. De heenmatch loog immers niet. De wedstrijd op Oostende vorige week vrijdag al helemaal niet. Een 0-2-achterstand uit de heenmatch goedmaken, wordt dinsdagavond een haast schier onmogelijke opdracht, dat zullen trainer Scott Parker – en het Brugse bestuur – zelf ook wel beseffen.

Al bleef Parker wel strijdvaardig. “Het wordt een enorme uitdaging, maar in de heenwedstrijd waren we wel in delen van de wedstrijd competitief met Benfica. De wedstrijd werd beslist door fouten. Het wordt daarom nu zaak van dinsdag alles te geven, en ook te genieten van deze wedstrijd.”

(Lees verder onder de foto)

Scott Parker weigert de handdoek in de ring te gooien. © BELGA

Kwalificatie of niet, belangrijk wordt vooral hoe blauw-zwart zich zal presenteren. Volgt een nieuwe collectieve wanprestatie dan… Ja, wat dan eigenlijk? Zullen Verhaege en Mannaert dan voor de tweede keer dit seizoen het hoofd van hun trainer op het kapblok leggen? Parker wilde op de persconferentie alvast niet ingaan op zijn wankelende stoel.

Niets te verliezen

Gelukkig was er op de persbabbel ook Noa Lang om de boel wat op te leuken. “We kijken er naar uit, we hebben niets te verliezen, we weten wat we moeten doen, in voetbal kan alles gebeuren.” Na de eerste vraag sloeg de clichémeter al tilt. Gelukkig herpakte de goedgemutste Nederlander zich.

(Lees verder onder de foto)

In dit prachtige Estadio Da Luz moet het dinsdag gebeuren voor Club. © BELGA

“Ik ben een speler die het verschil kan maken. Ik snap dat de verwachtingen daarom hoog zijn, maar daar ben ik net blij om. Het is aan mij om belangrijk te proberen zijn voor het team. Ik voel me daar zelfs verantwoordelijk voor”, klonk het plichtsbewust. “Ook voor de mindere resultaten trouwens. Het betekent dat ik nog meer moet doen om het tij te doen keren.”

Anderen vertrouwen geven

En daarvoor probeert Lang ook andere jongens er weer bovenop te krijgen. “Ik ben één van de leiders van de ploeg, dus ik probeer wel om de anderen vertrouwen te geven. Hoe? Door met bepaalde jongens te praten. In het voetbal is het immers lastig om vertrouwen op te bouwen, terwijl het wel heel snel weer weg kan gaan. Afgelopen vrijdag kregen we een klap en daar moeten we mentaal mee om leren gaan.

Aan motivatie zal het bij Lang dinsdag alvast niet liggen. “Dit zijn de wedstrijden waar je als kind van droomt. Een mooier podium in clubvoetbal is er niet. Ik ben dankbaar dat ik hier sta met deze mooie club en hoop nog steeds dat we de kwartfinale halen.”

Allemaal mooi, maar zoals Lang het op het eind van zijn persconferentie goed samenvatte: “Geen woorden, maar daden.”

Benfica – Club Brugge, dinsdag 7 maart om 21 uur.