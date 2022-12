Ontslagen Adnan Custovic over de problemen van KV Kortrijk: “Veel spelers zijn niet gelukkig in de club en willen weg”

De competitie is pas halfweg en KVK versleet al twee hoofdcoaches, twee coaches die er al eerder actief waren nog wel en die de club bij de aanstelling dus door en door kende. Karim Belhocine wou niet reageren, Adnan Custovic doet dat wel. “Van coach wisselen is het gemakkelijkste”, zegt hij, “maar de problemen liggen dieper.”

Karim Belhocine nam dit keer wel de telefoon op, maar bedankte voor een interview. “Schrijf maar dat het allemaal mijn schuld is”, zei hij. Vrolijk klonk hij vier maanden na zijn ontslag nog altijd niet. Supporters van de club waar je drie jaar speelde en ook al T2, T1 en TD was geweest ‘Belhocine buiten!’ horen schreeuwen, doet iets met een mens.

Eind vorig seizoen gebeurde het al, na 6 op 42, maar de clubleiding behield het vertrouwen in hem. Onder meer, aldus algemeen manager Matthias Leterme toen in deze krant, omdat er na het langdurig uitvallen van spits Gueye in januari geen betaalbare vervanger was gevonden en het besefte dat Belhocine niet de enige verantwoordelijke was voor de slechte resultaten.

Het bleek slechts uitstel: dit seizoen werd hij eind augustus al ontslagen, na 4 op 18. Zijn vervanger, Adnan Custovic, eerder al T2 in het Guldensporenstadion, redde het slechts elf speeldagen. Na 8 op 33 mag Bernd Storck nu iets proberen te maken van dit KVK, weliswaar met het hoopgevend vooruitzicht dat straks de transfermarkt opengaat en kan gecorrigeerd worden wat in de zomermercato fout is gegaan.

Rode kaarten

Custovic spreekt met ons af in Brasserie La Paix op het marktplein van Moeskroen, de stad waar hij met zijn gezin woont. Hij was blij dat hij dicht bij huis kon werken, toen hij begin september voor KV Kortrijk tekende. Zijn vorige job was in China, als assistent van Ivan Leko bij Shanghai Port FC. Door de coronamaatregelen zag hij toen een jaar lang vrouw en kinderen niet.

Ik had een groep die het een beetje moeilijk had met discipline

“Ik ben bij Kortrijk aan 200 procent begonnen”, vertelt hij. “De eerste wedstrijd, in Eupen, winnen we, waarna we verliezen van KV Mechelen en Anderlecht. Vervolgens dienen we Antwerp zijn eerste nederlaag toe en tonen we de mentaliteit en het voetbal dat de supporters willen zien. Dat had een referentiematch moeten worden, maar beetje bij beetje is de twijfel erin geslopen en wonnen we zeven wedstrijden lang niet meer. Het zat ook niet mee. Over de VAR ga ik niet spreken. Maar tegen Zulte Waregem komen we voor en beginnen we opeens de tegenstander niet meer te respecteren en verliezen we daardoor nog. Ik was toen heel boos. Tegen Cercle komt Lamkel Ze bij 1-1 in de 93ste minuut alleen voor doel maar mist hij. Als je in vijf wedstrijden drie keer rood pakt, zelfs al na 20 minuten… hoe moet je dat als coach allemaal controleren? Dan kan je de coach ontslaan, wat het gemakkelijkste is, maar de oorzaken liggen dieper.”

Lamkel Ze

“Ik had een groep die het een beetje moeilijk had met discipline”, steekt hij van wal. “Iedereen kent de persoonlijkheid van Lamkel Ze… Ik heb geprobeerd het maximum uit hem te halen, zodat hij ons op het veld zo goed mogelijk kon helpen, want hij is een winnaar. Daarvoor moest ik qua discipline soms eens de ogen sluiten. Dat loonde, want hij miste maar één training en was elke wedstrijd gevaarlijk. Alleen was hij niet efficient. Als je vijf goals maakt en vier assist geeft, willen andere spelers ook wel eens een oogje dichtknijpen. Maar als je in tien wedstrijden maar één keer scoort, een penalty, wordt het moeilijk. Zeker toen hij problemen kreeg met de club. Maar ik praat niet alleen over Lamkel Ze. Er waren nog spelers van wie ik niet weet of ze zich wel bewust waren van de ernst van de situatie waarin we ons bevonden.”

Beleid

“Een ander probleem is dat veel spelers niet gelukkig zijn in de club en weg willen”, vervolgt hij. “Ik vond het ook een probleem dat er nooit eens iemand van de clubleiding hen in de kleedkamer kwam toespreken. Niet de sportief manager, niet de algemeen directeur, niet de voorzitter en ook niet de eigenaar.”

Vorige week haalde Storck ook het onvenwicht in de spelerskern aan als een probleem. Hij stuurde al drie spelers naar de B-kern en wil er een spits, een verdedigende middenvelder en een extra linksback bij.

“De ploeg is inderdaad niet uitgebalanceerd. Sommige posities zijn onderbezet en andere overbezet. Belhocine zocht een 6, ik zocht een 6 – ik probeerde daar zelfs centrale verdediger Watanabe – en Storck zoekt een 6… Ik begrijp ook waarom er nu voor een Duitse coach werd gekozen: de Duitse school is iets strenger. We zullen zien of dat werkt. Je kunt spelers wel wegsturen, maar je moet zien dat je nog voldoende kwaliteit overhoudt.”

Opzegvergoeding

Het is geen aangeslagen man die een maand na zijn ontlag in La Paix voor ons achter een glas cola zit. “Neen. Ik heb alles gegeven, zaken op mij genomen, voor de club, voor de spelers, voor de supporters en voor de medewerkers. Ik heb wel afgezien toen we zeven wedstrijden lang niet wonnen. Je doet er alles aan, maar… individuele fouten, rode kaarten, penalty’s, gelijke spelen… Mijn ideeën heb ik niet kunnen implementeren, omdat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgden en je bezig bent met die te proberen te winnen, met trainen op fouten die er werden gemaakt, zaken aan te passen, van systeem te veranderen et cetera. Het zij zo. Ik heb van deze passage wel veel geleerd.”

Hij wil tot slot nog iets delen in het belang van alle collega’s. “In Belgie zijn de trainers niet beschermd”, besluit hij. “Ik tekende in Kortrijk een contract tot 2024, maar wist niet dat je iemand na minder dan drie maanden kunt ontslaan met een opzegvergoeding van amper een week. Dat het contract hier niet uitbetaald moet worden, maakt het natuurlijk makkelijker om trainers te ontslaan en dat draagt er zeker toe bij dat halfweg het seizoen al zowat de helft ontslagen is. Dus zeg ik: pas op wat je tekent, want de clubs kennen heel goed de wetgeving.”