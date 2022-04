Onmachtig Zulte Waregem ten onder tegen STVV, het blijft bibberen voor een verlengd verblijf in eerste klasse

Essevee is nog niet gered. Konaté en Reitz bezorgden STVV de overwinning met twee parels. Pas na de rode kaart van Janssens dacht rood-groen pas aan aanvallen. Zulte Waregem had genoeg aan een punt, maar het maakte daar geen enkele keer aanspraak op. Als Seraing straks wint op Oostende, dan blijft het bibberen aan de Gaverbeek.

Een inspiratieloos Zulte Waregem onderging in het wedstrijdbegin het spel tegen STVV. De Kanaries konden met Brüls en Hayashi rekenen op twee snelle krachten voorin. Na wat geel-blauwe druk kregen de Limburgers plots een strafschop toegewezen.

Sissako beging hands op de vrije trap van Brüls en dus ging de bal op de stip. Ref Visser besloot die pas toe te kennen na een VAR-interventie. Diezelfde Brüls zette zich achter de bal, maar Bossut dook naar de goede hoek. Geen 0-1, maar wel een ferme waarschuwing aan het adres van de mannen van Simons.

Het duidelijke signaal voor Essevee, zorgde niet voor een kentering. Gano en Vossen bleven als spits op een eiland staan, want er kwam geen toevoer vanuit het middenveld. Hubert, die opnieuw in de basis stond voor de geschorste Doumbia, toonde aan geen meerwaarde te zijn voor dit Zulte Waregem. Het middenveld bij rood-groen draait al een heel seizoen lang niet en Hubert bewees het deze wedstrijd opnieuw. Volgend seizoen zal Cordier toch moeten kijken naar twee goede spelverdelers in plaats van middenvelders die de gemiddelde leeftijd ferm naar boven trekken.

Vuurwerk naast het veld

Op bepaalde momenten tikten de spelers van STVV die van Zulte Waregem gewoon uit met simpele passes. Het leek alsof Vossen en co in de eerste helft al tevreden waren met het geruststellende puntje dat het behoud zou verzekeren. Een sterke Konaté op het Truiense middenveld controleerde de wedstrijd. De Guineeër stuurde Hayahsi enkele malen goed in de diepte. Bossut moest telkens alert reageren op de schoten van de Japanner.

Terwijl er buiten de Elindus Arena vuurwerk te zien en te horen was, opende Konaté de score voor de Kanaries. Hij zette Hubert simpel in de wind en mikte de bal van buiten de zestien in de kruising. Bossut was kansloos, maar STVV had eindelijk zijn verdiende voorsprong te pakken. Na de 0-1 zakte Essevee opnieuw weg in zijn slechte spel. Een verhaal dat zich iedere match opnieuw afspeelt.

Achtste thuisnederlaag

Plots stond STVV met tien. Janssens pakte zijn tweede gelde kaart na een domme overtreding op Ciranni. Toch kon Essevee niet profiteren van de man-meer-situatie. Simons stuwde zijn troepen naar voor, maar het mocht niet meer baten. Gano schoot tot twee maal toe van dichtbij naast. De spits verkeert niet in zijn beste vorm. Waar Essevee de kans op de aansluiting liet liggen, profiteerden de Kanaries. Net zoals Konaté haalde invaller Reitz uit met een fantastisch schot. De jonge Duister krulde het leer droog in de rechterwinkelhaak. Zo smeert STVV Zulte Waregem zijn achtste nederlaag van het seizoen aan.

Als we toch een lichtpuntje moeten vermelden bij de non-match van Zulte Waregem dan is het Dereck Kutesa. De Zwitser bracht bij zijn invalbeurt meteen dynamiek en schwung in het spel, iets wat Essevee mankeert. Helaas voor de supporters zal het de laatste keer geweest zijn dat ze hem aan de Gaverbeek zagen. Zijn uitleenbeurt zal niet verlengd worden.

(EC)