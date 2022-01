Onaangenaam kijkstuk eindigt in gelijkspel

Zulte Waregem pakt 1 op 6 in het nieuwe jaar. Na de verliespartij van zondag op Cercle Brugge kon het thuis ook niet winnen van OH Leuven. De wedstrijd was geen lust voor het oog en bij Essevee schieten ze bovendien niet veel op met een puntje.

Zulte Waregem begon de midweekwedstrijd met veel zin. De mannen van Simons en De fauw namen in het prille begin van de match het initiatief. Kutesa dribbelde er op los en liet op sommige momenten de Leuvense verdedigers ter plaatse staan. Dompé kwam op zijn beurt dicht bij een vroege voorsprong nadat hij een vrije trap net naast schilderde.

Spitsenduo

Het vroege initiatief dat Essevee nam, leek Leuven na een kwartier helemaal over te nemen. De Leuvenaars eisten de bal meer op en dit vertaalde zich in het merendeel van het balbezit. Er zat bij beide ploegen veel afval in het spel waardoor de wedstrijd geen aangenaam kijkstuk was.

Essevee keek de kat wat uit de boom en vond zijn spel niet meer terug. Leuven begon langzamer aan meer druk uit te oefenen op de rood-groene achterlinie. Een snelle omschakeling tussen Aguemon en Mercier eindigde op de voeten van De Bock.

De linksachter bracht de bal weer in het spel voor de voeten van Kaba, die terugkeerde van de Afrika Cup. De Guineeër kapte op zijn weg eerst nog Humphreys uit en trapte dan de bal binnen, 0-1.

Vossen

Essevee was even van slag, maar het diende de Leuvenaars al snel van antwoord. Kutesas hoge voorzet vond op zijn weg het hoofd van Gano. De boomlange spits kopte hem door naar spitsbroeder Vossen die zijn 14de van het seizoen binnen knikte, 1-1. Het spitsenduo flikte het toch maar weer.

Een kopbal van Zinho Gano lag aan de basis van het doelpunt dat Vossen scoorde voor Essevee. © BELGA

Zulte Waregem begon opnieuw het best na de pauze. Een kopbal van Seck zorgde in het begin van de tweede helft bijna voor de 2-1. Op hoekschop van specialist Dompé kopte hij over nadat doelman Rúnarsson er nog een tikje tegen gaf. Net zoals in de eerste helft knokte Leuven zich weer in de wedstrijd na een goed begin van Zulte Waregem.

Onbesuisd

Ondanks dat er opnieuw veel afval in het spel sloop, sprokkelde Leuven enkele kansen bij elkaar. Eerst verraste Shengelia met een verre trap en kort erna haalde De Sart uit met een droge knal. Doelman Bossut liet zich tot tweemaal toe niet verschalken.

De schoonheidsprijs zal deze wedstrijd zeker niet krijgen. Beide ploegen slaagden erin om de wedstrijd oninteressant te maken om volgen. Bij Essevee zetten ze een aanval op, maar wanneer ze geen aanspeelpunten vonden vooraan, ging het leer opnieuw naar achter. De Waregemse defensie wist daar geen raad mee en trapte de bal dan onbesuisd naar voren. Ook bij Leuven zat het enkele keren niet snor. Simpele passes en controles mislukten aan Leuvense zijde. Geen reclame voor het voetbal.(Elian Coussement)

Zaterdag trekt Zulte Waregem naar Beerschot voor een belangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud.