Omdat Vincent Mannaert de lat zo hoog heeft gelegd, zal zijn opvolger een hoogvlieger moeten zijn

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Erezaak

Er gebeuren soms dingen in het leven waardoor voetbal ongenadig wordt gerelativeerd. Je hebt ongetwijfeld in je levenswandel ooit het cliché gehoord bij voetbalhaters dat het spelletje niet meer is dan 22 jongens die overbetaald achter een bal hollen. Ik ben het daar ondanks alles grondig mee oneens. De liefde voor je voetbalploeg is in veel gevallen een genetische blauwdruk (heb ik even geluk met deze omschrijving), een bron van troost, opwinding of zelfs ergernis. In ieder geval is het zo dat ik als klein ventje aan de hand van ma en pa de blauw-zwarte liefde met de paplepel heb binnengekregen op De Klokke. Nu beiden zij aan zij in een columbarium in de schaduw van het Jan Breydelstadion staan ben ik nog meer overtuigd dat Club Brugge mijn familie is, en dat het supporteren in goeie en kwade dagen een erezaak is. Het betekent niet dat je blind bent voor tekortkomingen, maar je vinger leggen op pijnlijke plaatsen is ook een vorm van liefde en van bekommernis. Het moet je sterker maken voor de dagen die komen.

Hoogvlieger

Over bekommernissen gesproken: Vincent Mannaert, sportief architect van één van de meest succesvolle periodes in de geschiedenis van Club Brugge blijft nog aan tot eind dit seizoen en zal dan onverbiddelijk één van de meest ingrijpende periodes in zijn leven afsluiten met een erelijst waar andere voetballeiders in dit land alleen maar kunnen van dromen. De mentale belasting bij de grootste en meest gemediatiseerde voetbalclub in dit land heeft zijn tol geëist bij Vincent, ook privé. Het is goed dat hij uit die spotlights treedt en gaat herbronnen, want ondanks die vele successen was er vooral in het begin van zijn carrière bij Club nogal wat hoongelach en toen het laatste anderhalf seizoen de transfers eerder tegenvielen kwam ook binnenshuis de kritiek los. Dan is het logisch dat je wil loslaten en je plaats wilt afstaan. Maar laat dezen die zich geroepen voelen om zijn schoenen te vullen toch maar beter eerst eens passeren via de bullshitmeter van de fanatieke fans. Vincent was een kenner, een onderhandelaar, een motivator en een echte leider. En ondanks de mindere resultaten van de laatste twee jaren was hij bij de supporters ook een geliefd man. Op die manier heb je toch het gevoel dat er hier een tijdperk wordt afgesloten en dat er geschiedenis werd geschreven. En omdat Vincent Mannaert de lat zo hoog heeft gelegd, zal zijn opvolger een hoogvlieger moeten zijn.

“Vincent was een kenner, een onderhandelaar, een motivator en een echte leider”

Competitief blijven

Sportief gezien scheerden we de laatste weken alweer niet bepaald de hoogste toppen en het resulteerde in een bijzonder magere zevende plaats in de competitie op weg naar de jaarwissel. Ondanks het feit dat we in de meeste matchen veel meer verdienden dan we kregen sluiten we beter de ogen niet voor de vele tekortkomingen en verkeerde inschattingen die er in de laatste maanden werden gemaakt. We zijn echter nog steeds competitief op drie vlakken en dat geeft de burger moed. Straks volgt een periode waarin we ook sportief wat kunnen bijsturen en tot dan kunnen we maar beter realistisch en fair onze jongens blijven ondersteunen. Je kan nu als verwende fan veel zeggen over de laatste matchen tegen de buren en op bezoek bij OHL, maar er stond wél een team: Mignolet die zich steeds meer gaat roeren als logische leider, de stappen die Spileers lijkt te zetten, het niveau waar Nielsen hardnekkig naar op zoek is, de wereldpot van Jutglà… Veel fans rondom mij vinden het allemaal te weinig om jezelf aan vast te haken, maar waar het glas halfleeg is bij de ene is het bij mij halfvol. Toch zeker tot aan de winterstop. En dan hopen we, zoals alle supporters van Club, dat intern de juiste conclusies werden gemaakt om snel te kunnen ingrijpen waar het dringend nodig is.