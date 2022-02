Omar Govea van Essevee na de match tegen KVO: “Ik ben weer tevreden”

Omar Govea (26) stond voor de tweede maal op rij in het basiselftal bij Zulte Waregem. De Mexicaan leek op een dood spoor te zijn belandt bij Essevee, maar maakte dus zijn rentree. “Ik ben blij om weer deel uit te maken van het team.”

Het West-Vlaamse inhaalduel tussen Zulte Waregem en KV Oostende eindigde in een 0-0 gelijkspel. Een vermakelijke pot voetbal, maar beide ploegen schieten daar niet veel mee op. “Het was een bikkelharde wedstrijd, maar we mogen tevreden zijn met een puntendeling”, vertelt Govea na de wedstrijd.

“We weten in welke situatie we ons bevinden. Er moeten zoveel mogelijk punten gepakt worden. Een punt zoals vandaag is goed, maar het konden er ook drie zijn. We scoorden bijna, maar Oostende kreeg ook goede kansen. Ik vind wel dat we wat meer efficiënter moeten worden. Zowel voorin als achterin, want dan zouden we dit soort matchen winnen.”

Prima indruk

Sinds augustus is de middenvelder weer bij het team. Hij liet vandaag een prima indruk na op het Waregemse publiek. “Het doet deugd dat de fans mijn naam riepen toen ik gewisseld werd. Ze betekenen veel voor mij en ik wil voor hen deze club in eerste klasse houden. Momenteel ben ik weer tevreden. Dit straal ik ook af op het veld.”

“Natuurlijk waren er de voorbije maanden momenten wanneer ik twijfelde aan mijn situatie, maar nu ligt dit probleem achter zich. Ik had een goed gesprek met de CEO en met de nieuwe trainersstaf. Ze willen me er nog bij en ik zal hun vertrouwen ook niet misbruiken.”

“Wel merk ik op dat ik nog wat ritme mis, maar dat is logisch. Zaterdag willen we de drie punten thuis houden tegen Anderlecht. We zullen alles geven als team, daar twijfel ik niet aan.”

(EC)