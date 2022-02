Olivier Deschacht voor het duel tussen zijn ex-clubs: “Essevee mist een grote mond als ik”

“Anderlecht kan zondag maar beter winnen. Spijtig dan voor Zulte Waregem.” De grote liefde en de iets kleinere liefde van Olivier Deschacht, volgende week 41, staan zaterdag tegenover elkaar. Beiden niet zorgenloos. Deschacht weet niet wat bij Anderlecht speelt, maar weet wel waar het Essevee aan ontbreekt. “Eens iemand die durft van zijn kl…. durft maken.”

Het was voor Essevee woensdag tegen KVO al van moeten. “Moneytime”, omschreef Olivier Deschacht vooraf. “Indien ze verliezen tegen Oostende en Seraing begint plots punten te pakken, zou het wel eens niet goed kunnen aflopen. Winnen tegen Oostende wordt héél belangrijk.”

Dat deed Essevee, zonder Vossen en Gano, samen 26 goals, niet. Verliezen ook niet. Essevee, intussen 3 op 15, bleef steken op een magere 0-0 en kon zich alweer niet loswrikken onderin. Toch maakt Deschacht zich niet al te veel zorgen. “Nu nog Seraing, Eupen en STVV thuis, je zal me toch niet zeggen dat ze al die wedstrijden gaan verliezen? ”

Middenmoot

Want Essevee heeft voldoende kwaliteit, vindt hij. “Want ze kúnnen individueel allemaal beter. Deze ploeg zou nooit mogen voetballen tegen degradatie. Dit is echt een ploeg voor de middenmoot, zeker weten. Ik zag voorgaande weken evenwel maar weinig spelers die hun niveau haalden. Ik zag weinig uitblinkers, geen spelers die het spel konden optrekken. Het was allemaal te gewoontjes, zeg maar. Allemaal zesjes. Jongens als Kutesa en Fadera hebben best wel kwaliteiten, maar missen rendement, vind ik. En er is met jongens die landstitels haalden, Europees hebben gespeeld… nochtans voldoende ervaring.”

Hij legt de vinger op de wonde. “Ik twijfel niet aan Davy en Timmy. Aan de trainers ligt het niet, Dury had ook alles uitgeprobeerd. Het zijn echt wel goede trainers die modern denken en gezag hebben. Alleen missen ze op het veld een verlengstuk, een type Timmy of Davy op het veld. Er moet zich eens iemand durven kwaad maken. Vorig seizoen maakten we voor de winterstop ook een moeilijke periode door, maar na Nieuwjaar zetten we wel een remonte neer.”

“Zonder mezelf op het voorplan te willen zetten of het over mijn kwaliteiten te hebben: missen ze nu niet een grote mond als ik? Iemand die durft gaan schelden, een speler durft op zijn plaats durft zeggen. En niet op een lieve manier, hé, iemand die een ander op het veld eens onder zijn kl…. durft geven. Die gasten moeten eens kwaad worden gemaakt. En dat zit niet meteen in de ervaren spelers als Gano, Vossen, Cools… De Bock kan dat wel, maar het kan niet allemaal van Laurens komen. Timothy (Derijck, red.) zou dat ook meer op hem moeten nemen, maar hij is nieuw, misschien wordt dat niet meteen aanvaard.”

Verdediging

Ook tegen Oostende stond Essevee weer te veel kansen toe, de verdediging blijft een teer punt. Ook met de ervaren Derijck in plaats van de jonge Ewoud Pletinckx, vorig seizoen Deschachts sidekick centraal achterin.

“Ik begrijp die keuze voor meer zekerheid wel. Er moeten punten worden gehaald en Ewoud moet nog veel leren. Indien Essevee in de middenmoot stond, zou hij ongetwijfeld meer spelen. In een ploeg die draait is Ewoud top hoor, ik heb hem nu bij de nationale beloftenploeg waar hij heel belangrijk is.”

Ook tegen Oostende manifesteerde Govea zich als spelmaker aardig. Deschacht is nog steeds verbaasd dat de Mexicaan, in september naar de B-kern verwezen, niet al veel langer terug werd opgevist.

“Ze misten hem. Ondanks zijn eerder gedrag dat inzake professionaliteit te wensen overliet, heb ik nooit gesnapt dat hij zo lang in de B-kern bleef. Omdat het een specifiek type is dat Zulte Waregem nodig heeft. Ze waren onvoldoende balvast op het middenveld. Boya, Seck, Hubert… zijn sterke mannen, maar geen spelers die het spel gaan verdelen, die een balleke kunnen bijhouden en een laatste paske kunnen geven. En dat was de missing link.”

Maar ook met Govea kon een nochtans bij momenten goed voetballend Zulte Waregem woensdag opnieuw niet winnen. Essevee is er nog niet. Zaterdag komt Anderlecht, en volgende week wacht de grote rivaal uit Kortrijk de boeren op. Heeft Zulte Waregem, waar Deschacht met veel plezier twee seizoenen speelde en op zijn 40ste zijn carrière afsloot een speciaal plaatsje in zijn hart, Anderlecht blijft zíjn club. Hij voetbalde er 17 jaar en is met 602 wedstrijden recordhouder. Hij won met paars-wit 8 landstitels, dat RSCA nu alweer moet knokken voor een plaatsje in de top vier, vindt hij toch maar zorgelijk. Maar vindt het tegelijk moeilijk iets zinnigs over het huidige Anderlecht te zeggen. “Ik begrijp het ook niet. In december walsten ze over iedereen, waren ze zelfs bij momenten beter dan Club Brugge. En dan weer pover tegen Standard, verlies tegen Cercle en Union, in Eupen ook niet goed… En vorige zondag tegen Eupen was het dan plots wel weer goed. Het is een rollercoaster. Maar toch denk ik dat het goed komt. Al gaan ze er toch tot de laatste speeldag moeten voor knokken. Charleroi, Genk en Gent komen er nu toch aan. Ze gaan toch niet op hun lauweren mogen rusten, of hoe zeg je dat? Want ik heb de indruk dat ze zich al te zeker voelen van hun vierde plaats en dat is absoluut het geval niet.”

Union kampioen

“Essevee-Anderlecht is de verdediging die met Beerschot het meeste goals pakte (54, red.) tegen de op één na beste aanval, er zal zeker gescoord worden. Tja, de punten die Essevee tegen Anderlecht kan halen beschouw ik toch als bonuspunten. En Anderlecht kan zondag maar beter winnen, spijtig dan voor Zulte Waregem.”

En, spijtig voor Club Brugge, volbloed Anderlechtenaar Olivier Deschacht hoopt toch dat die andere Brusselse Club kampioen wordt. “Iedereen in België supportert nu toch voor Union? Als die ook nog eens de eerste twee matchen in de play-offs kunnen winnen, is het voorbij voor de anderen. Maar ok, ik blijf paars-wit, ik hoop ook nog altijd op een ongelooflijke remonte van Anderlecht.” (lacht)