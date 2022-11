Olivier Deman wint met Cercle op STVV: “Mijn hoed af voor de ploeg”

Trainer Miron Muslic van Cercle Brugge mompelde het even bij zijn overname als hoofdtrainer: “Ayase Ueda is een topspits. Hij is zeker goed voor vijftien goals.” En zie, halfweg de competitie zit de Japanse WK-ganger met zeven eenheden zo goed als aan de helft. Zijn doelpunt op Stayen was alvast beslissend.

Een aanval uit het boekje waar veel op getraind wordt: met druk naar voor, diepgang en waarbij je als aanvaller op doel kan afstormen of zoals de Japanner het graag heeft. In zijn thuisland zullen ze het in aanloop naar Qatar alvast graag zien. Zijn goals worden daags nadien online via de diverse mediakanalen wel tienduizenden keer bekeken.

Uedas doelpunt op Stayen beslechtte een evenwichtige match in het voordeel van groen-zwart. “Voor een neutrale toeschouwer was het misschien niet de leukste wedstrijd om naar te kijken. Anderzijds zijn het de punten die tellen. Dat hebben we goed gedaan”, analyseert Olivier Deman de krappe, maar knappe winst van zijn team. “Het was een match die net als vorige week tegen OHL op een gelijkspel kon eindigen. Mijn hoed af voor de ploeg. We konden uiteindelijk scoren en die wedstrijd naar ons toe trekken.”

Sinds de promotie van Muslic tot hoofdcoach pakte Cercle maar liefst 19 op 24. Een beetje vergelijkbaar met de reeks die men vorig seizoen onder Dominik Thalhammer kon neerzetten. “Het heeft soms ook wat met de flow en het geluk te maken”, vindt Deman. “In het begin van het seizoen speelden we goede wedstrijden waarin we de winst niet konden grijpen. Vandaag was een gelijkspel misschien meer op zijn plaats, maar we pakken de drie punten. Op het einde van de rit kom je waar je zou moeten staan. En het lijkt dus die richting uit te gaan.” Met het oog op Play-off 2? “Daar zijn we niet mee bezig. Twee maanden terug was het een heel ander verhaal en moesten we meer omkijken dan voor ons”, aldus Deman.

De zegereeks van Cercle wordt nu omwille van het aankomende WK in Qatar voor minstens een maand onderbroken. De spelersgroep van Cercle ondergaat maandag en dinsdag fysieke testen en zijn dan een week vrij. Zondag 27 november reist men naar Spanje voor een stage. Cercle verblijft tot zondag 4 december samen met eigenaar AS Monaco in Melia Villaitana in Benidorm. Ook Philippe Clement en zijn staf en de hele spelerskern van AS Monaco zullen die week in hetzelfde complex vertoeven. Het is nog niet duidelijk of ze een onderlinge oefenwedstrijd zullen spelen. Zowel Muslic als Clement zoeken alvast een extra tegenstander.

Nog dit. De tweede ploeg van groen-zwart, Jong Cercle in tweede nationale, moest zaterdagavond in Ruddervoorde tegen Olsa Brakel spelen. Maar de match werd tijdens de rust gestaakt omwille van de dikke mist. Het was toen 0-0 en Aske Sampers had voor Cercle een penalty gemist. (ACR)