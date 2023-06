Olivier Deman, de eerste groen-zwarte Duivel sinds Tom De Sutter: “Ik had op voorhand echt geen rekening gehouden met een eventuele selectie”

Het kan verkeren. Drie jaar geleden werd hij door toenmalig Cercle-coach Bernd Storck nog naar de B-kern verwezen, vandaag is Olivier Deman (23) een van de nieuwe gezichten in de selectie van de Rode Duivels. Het contrast kan haast niet groter zijn. En dat terwijl hij zich eigenlijk aan het voorbereiden was op het EK met de beloften. “Als het EK de kers op de taart was, is deze selectie een nieuwe taart.”

Normaal had hier een dubbelinterview moeten staan met Hugo Siquet en Olivier Deman, de twee van de drie (met ook nog de pas aangetrokken doelman Maxim Delanghe, red.) vertegenwoordigers van Cercle Brugge in de Belgische selectie voor het EK voor beloften dat woensdag van start gaat. Ware het niet dat bondscoach Domenico Tedesco Olivier Deman tot nagenoeg ieders verbazing ook opriep voor de hoofdmacht van de Rode Duivels voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland. Het maakt van Deman de eerste groen-zwarte Rode Duivel sinds Tom De Sutter in 2008. Niet onlogisch dus dat Deman vandaag op een roze wolk voetbalt. “Toen ik door Storck naar de B-kern teruggezet werd, had ik niet verwacht dat ik het ooit nog tot Rode Duivel zou schoppen”, lacht hij. “Had je me dat toen gezegd, had ik je gek verklaard. Maar het bewijst wel hoe snel het in voetbal allemaal kan gaan.”

Daar valt wat voor te zeggen. Na het ontslag van Storck werd Deman opgevist bij de vereniging en onder Yves Vanderhaeghe manifesteerde hij zich gaandeweg als basisspeler bij Cercle. Toch ontplofte hij dit seizoen pas echt, onder Miron Muslic. De Bosniër vormde Deman om van een aanvaller tot een linkerwingback, en de rest is geschiedenis. “Ik had aanvankelijk nochtans niet verwacht dat die positiewissel zo’n impact zou hebben op mijn carrière”, geeft Deman toe. “Maar na enkele weken had ik wel door dat ik op die positie stappen kon zetten en belangrijk kon worden voor de ploeg. Ik durf mezelf polyvalent noemen en ik denk dat ik op andere posities ook wel uit de voeten kan, maar de positie van wingback ligt me het best. Daar komen mijn kwaliteiten het meest tot hun recht.”

Overtuigd na opwarming

En die mening is ook Domenico Tedesco toebedeeld. Vooral met zijn fysieke en mentale parameters maakte Deman indruk op de Duitser. Zo was de bondscoach onder de indruk van de manier waarop Deman tijdens Cercle Brugge-Westerlo opwarmde langs de zijlijn. “Ik observeerde hem tussen de 45ste en de 60ste minuut en in die tijd trok hij maar liefst 25 sprintjes aan volle intensiteit. Dat betekent dat hij mentaal sterk is”, vertelde de bondscoach bij de bekendmaking van de selectie.

“Toen ik door Storck naar de B-kern teruggezet werd, had ik niet verwacht dat ik het ooit nog tot Rode Duivel zou schoppen”

Was het daar dat Deman hem hélemaal overtuigde? Het zou zomaar kunnen, want een dag later kreeg het jeugdproduct van Cercle een telefoontje van de Duitse selectieheer met het goede nieuws. Een verrassing? “Er was me wel gezegd dat hij me mogelijks zou bellen, ik had dus mijn gsm de hele dag goed in de gaten. Toen ik dan plots gebeld werd door een Duits nummer, wist ik wel hoe laat het was. Wat hij zei? Hij feliciteerde me voor mijn seizoen en dat van Cercle en zei dat hij me graag eens bezig zou zien en leren kennen bij de Rode Duivels. En dat was toch ook voor mij een verrassing, ja. Onze technisch directeur had wel al eens laten vallen dat ik dichter bij een selectie stond dan ik zelf dacht, maar ik heb dat eigenlijk nooit echt au sérieux genomen. Uiteraard waren ze van de voetbalbond al een paar keer komen kijken, ook tijdens de play-offs, maar ik stond er nooit echt bij stil dat ze daar voor mij waren. Ik had dus op voorhand echt geen rekening gehouden met een selectie.”

Debuut tegen Oostenrijk?

Toch stapte Deman afgelopen maandag als eerste Cercle-speler sinds Tom De Sutter in 2008 – voor een goed begrip: Deman was toen amper 8 jaar – voor de eerste keer het oefencentrum van de Duivels in Tubeke binnen. “Of ik zenuwachtig was? Een klein beetje. Maar uiteindelijk zijn het ook gewoon mensen, hé”, is Deman nuchter. “Ook bij de Duivels probeer ik gewoon mijn vriendelijke en sociale zelve te zijn. Ik ben vooral heel trots dat ik met die jongens een kleedkamer mag delen.”

Zijn eerste trainingen als Rode Duivel zijn achter de rug. Morgen kan Deman (tweede van links) debuteren tegen Oostenrijk. © BRUNO FAHY BELGA

Morgen kan Deman tegen Oostenrijk meteen ook zijn debuut maken voor de nationale ploeg. “Natuurlijk hoop ik op speelminuten. Als voetballer hoop je altijd dat je mag spelen, maar het zal afhangen van mijn prestaties op training. Als ik mij laat zien, hoop ik dat het erin zit. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de coach me zou oproepen, mocht hij nu al met het idee spelen om me niet te gebruiken.”

Wat met EK?

Normaal gezien was Deman nu nochtans in volle voorbereiding op het EK met de beloften. Ook daar behoorde hij tot de selectie. Nu krijgen de grote jongens evenwel even voorrang. “Het is anders, maar aan de andere kant ook weer niet. Net als ik klaar moest zijn voor het EK met de beloften, moet ik nu klaar zijn voor de eerste ploeg. Ik kijk nog steeds enorm uit naar het EK, maar dit is natuurlijk een leuke bonus. Als mijn selectie voor het EK de kers op de taart was van dit seizoen, dan is dit gewoon een nieuwe taart.”

“Onze technisch directeur had wel al eens laten vallen dat ik dichter bij een selectie stond dan ik zelf dacht, maar ik heb dat eigenlijk nooit echt au sérieux genomen”

Het is ook nog steeds de bedoeling dat Deman na het tweeluik Oostenrijk-Estland weer aansluit bij de beloften in Georgië. “Dat is doorgesproken met de coach. Al ligt de focus nu eerst nog op de eerste ploeg”, klinkt het. Hoe dan ook lijkt het ondenkbaar dat Deman de eerste wedstrijd op het EK tegen Nederland zal kunnen betwisten. Die wordt immers een dag na de interland tegen Estland gespeeld. Maar als de Duivels ver geraken op het EK, zal Deman ook daar nog genoeg minuten kunnen maken. “Als je meedoet, wil je winnen, hé. Er zit ook zeker nog genoeg energie in de tank. Zo’n EK is sowieso wel iets waar je je gemakkelijk kan voor opladen. Wanneer ik tevreden zal zijn? Dat hangt ervan af. Je kan individueel een goed EK spelen, maar collectief niet. Dan kan je voor jezelf wel tevreden zijn, maar tegelijkertijd ontgoocheld zijn over het resultaat. Ik hoop gewoon dat we zo ver mogelijk geraken.”

En dan een stap hogerop? “Dat kan, maar ik focus me op de Duivels en op het EK. Daarna zien we wel. Dat zijn dingen voor mijn makelaar. Ik lig nog onder contract in Cercle en ben er ook heel tevreden. Het is de ploeg waarbij ik prof geworden ben en dat is sowieso wel speciaal. We zien dus wel wat de toekomst brengt.” Maar eerst debuteren bij de Duivels en het EK tot een goed einde brengen dus.