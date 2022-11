Officieel: Bernd Storck moet KV Kortrijk in eerste klasse weten te houden

Wat al even in de lucht ging, is nu officieel. Bernd Storck (59) wordt de nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk. De Duitser moet de Kerels proberen te behoeden van de degradatie.

Lang moesten ze bij de Veekaa niet wachten op een nieuwe trainer. Na het ontslag van Adnan Custovic op maandag, heeft KV Kortrijk twee dagen later al zijn opvolger bekendgemaakt. Zoals verwacht is de Duitser Bernd Storck de nieuwe coach van KVK. Hij zal na de WK-break de strijd om het behoud aangaan, Kortrijk staat halfweg het seizoen op de voorlaatste plaats en op vier punten van een veilige plek.

Storck werd zelf drie weken geleden pas ontslagen bij Eupen, maar moet nu dus proberen de Kerels in eerste klasse te houden. Storck is wel iemand die in staat is het degradatiemonster te verslaan, vraag dat maar aan Cercle Brugge. Storck kwam er in 2019 toe, toen de Vereniging troosteloos en kansloos laatste stond, en redde Cercle met 12 op 12 en goed voetbal op miraculeuze wijze van de degradatie.

Dat kunstje moet hij nu overdoen in het Guldensporenstadion. Zijn eerste opdracht staat alvast gepland op dinsdag 20 december, dan trekt Kortrijk naar Leuven voor de achtste finales van de beker.