Oekraïner Bezus schiet Gent in laatste minuut naar overwinning

Gent doet een goede zaak in de strijd om een plekje bij de eerste vier van het klassement. Oekraïner Roman Bezus schoot de Buffalo’s in de laatste minuut naar de overwinning. Zulte Waregem leek een punt mee te nemen, maar keert met lege handen terug.

In het wedstrijdbegin was Gent heer en meester. De ploeg van Vanhaezebrouck tankte vertrouwen door de bekeroverwinning van afgelopen woensdag in Brugge. Dat vertrouwen weerspiegelde zich meteen in het Gentse spel. Het eiste de bal op en dreigde meteen. Malede troefde met een slimme pass zowel Derijck als Pletinckx af. Via tussenstation Hjulsager, die zeer goed in de wedstrijd zat, kwam de bal in de voeten van Depoitre. De Buffalo-spits trapte met veel gemak de 1-0 binnen.

Zulte Waregem kon zich niet in de wedstrijd knokken. Gent was dan wel oppermachtig, maar rood-groen gaf de bal op momenten te gemakkelijk weg. Het doet soms pijn aan de ogen om Zulte Waregem bezig te zien. De ploeg van Simons legt geen combinaties op de mat, verdedigt te zwak en brengt geen creativiteit. Een verhaal dat zich al een heel seizoen lang afspeelt.

Gent zocht naar de geruststellende dubbele voorsprong, maar vond die niet. Depoitre dacht in het vroege begin van de tweede helft meteen zijn tweede goal te scoren, maar Bossut lette goed op. Het sluitstuk gaf zich niet zomaar gewonnen.

Gent leunde wat achterover en nam geen afstand van Zulte Waregem. Vossen profiteerde daarvan en haalde uit met een lage schuiver waar Roef alleen maar naar kon kijken. De aansluitingstreffer kwam wat uit de lucht gevallen.

Gent leek het te beseffen. Het moest de wedstrijd al lang in een beslissende plooi gelegd hebben. Na de aansluitingstreffer voerde het de druk op de Waregemse verdediging wel op. Schoten van Bezus, Odjidja en Depoitre waren niet genoeg om De Bock en co te doen bezwijken. Een van de meest gepasseerde defensies toonde zich toch van sterkste kant. Voor even, want in de allerlaatste minuut schoot Oekraïner Bezus de 2-1 binnen. In de rebound op een schot van Odjidja zag hij zijn trap binnenvliegen. Een verdiende Gentse overwinning. (Elian Coussement)