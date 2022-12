Oefenduel tussen KV Oostende en Zwolle ligt even stil nadat scheidsrechter het veld verlaat

De oefenwedstrijd tussen KV Oostende en de Nederlandse tweedeklasser PEC Zwolle, beiden op trainingskamp in Spanje, kende zaterdag een vreemd intermezzo. De plaatselijke scheidsrechter verliet halverwege de eerste helft opeens het veld. Na een korte onderbreking werd het duel weer hervat.

De ref steunde zijn assistent-scheidsrechter, die meende in het Engels te zijn uitgescholden door de Oostende-bank. Oostende-coach Dominik Thalhammer had even voordien een rode kaart gekregen voor kritiek op de leiding. Beide ploegen maakten op sociale media melding van het incident.

“Een bizarre wending. De arbitrage vertrekt naar de kleedkamer. De trainer van Oostende kreeg een volslagen overdreven rode kaart nadat hij het oneens was met een beslissing van de leidsman. Omdat de trainer zelf niet weg wil, vertrekt de arbitrage”, postte PEC Zwolle.

“Consternatie alom in deze oefenmatch tegen PEC Zwolle”, stond te lezen op het Twitteraccount van KVO. “Na een discutabele penaltyfase voor KVO krijgt onze trainer rood. Vervolgens verlaat de lokale scheidsrechter het veld en de wedstrijd ligt stil.”

Niet veel later keerden de scheidsrechter en zijn assistent terug op het veld en werd het incident uitgepraat. De rode kaart voor Thalhammer bleef wel staan.

Oostende won de oefenwedstrijd uiteindelijk met 1-0 na een treffer van Nick Bätzner na 37 minuten.

Oostende staat veertiende in de Jupiler Pro League. PEC Zwolle is momenteel tweede in de Nederlandse tweede klasse.