Oefenduel tussen Kortrijk en Beveren afgelast, Beveren heeft geen enkele fitte doelman

De oefenwedstrijd van vrijdagnamiddag tussen SK Beveren en KV Kortrijk gaat niet door. Dat maakten de Leeuwen bekend op hun website. Beveren heeft door blessures geen enkele fitte doelman in de kern.

Brent Gabriël is momenteel de enige doelman in de A-kern, na het vertrek van Nordin Jackers (OH Leuven) en Bill Lathouwers (Beerschot), maar hij is geblesseerd. Tot overmaat van ramp zijn ook de keepers van de beloftenploeg niet fit. “Zo kunnen we onmogelijk een competitief team op het veld brengen”, aldus Beveren.

Dinsdag staat een volgend oefenduel voor de 1B-club op het programma, achter gesloten deuren bij AA Gent.