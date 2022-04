Oef, gered! Zulte Waregem is zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse met dank aan de VAR, Gueye en KV Oostende

Dank u Makhtar Gueye en KV Oostende. De complimenten van aan de Gaverbeek zullen ongetwijfeld de Noordzee al bereikt hebben. Zulte Waregem is zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse door het late gelijkspel van de Kustboys tegen Seraing. Het is een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten. “Volgend seizoen hopen we op een plekje middenin het klassement”, zegt sponsor Philippe Detaellenaere van DL Chemicals.

Twee West-Vlaamse ploegen hadden op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie genoeg aan een punt om zich te verzekeren van het behoud. Zulte Waregem en Oostende hadden het allebei in eigen handen, maar wisten beiden niet te winnen.

Door de verliespartij van Essevee tegen STVV moest het hopen op puntenverlies van Seraing in de Diaz Arena. Dat gebeurde heel diep in de wedstrijd door een VAR-interventie. Gueye schoot een elfmeter precies in het hoekje voorbij doelman Dietsch. Eindelijk zekerheid voor Zulte Waregem na een turbulent seizoen met veel ups-and-downs. Een overzicht van een van de slechtste jaren uit de geschiedenis van de club.

Zulte Waregem begon met een acht op achttien aan de nieuwe competitie. “We kenden een degelijk seizoensbegin”, begint Philippe Detaellenaere van DL Chemicals, sponsor van Essevee.

“De eerste zes matchen maakten we een goede beurt en het gaf de burger moed voor wat er nog zou volgen. Wel moet ik vermelden dat de scheidsrechters ons onterecht punten afnamen tegen Leuven en Standard. Ze floten tweemaal een penalty in het voordeel van de tegenstrever, terwijl de beelden duidelijk aantoonden dat het geen strafschop was. Maar goed, we wonnen twee keer op verplaatsing (STVV en Oostende, red.) en het zag er goed uit.”

Niet iedereen is het eens over de goede vorm van Essevee tijdens het begin van het seizoen. “Als er een nieuw voetbalseizoen op gang wordt getrapt, dan klinken de ambities altijd veelbelovend en zijn ze glashelder”, vertelt clubicoon Luc Millecamps. “Je zag in de eerste matchen al dat er iets niet klopte. Ze beschikken over een brede kern, maar ik zag al dat het allemaal individualisten waren en geen werkers.”

Na een relatief goede zomermaand belandde Essevee plots in een zwart gat. Het kreeg een pandoering van Cercle Brugge en van Seraing in nog geen maand tijd. De supporters eisten het ontslag van Dury na de wanprestatie in het Luikse. “We kwamen op een dubbele voorsprong tegen Cercle Brugge en dan mag je dat nooit meer uit handen geven”, zegt Detaellenaere.

“Cercle vocht terug en scoorde vier doelpunten, waarvan er twee in de extra tijd vielen. Die blamage hebben we het ganse seizoen gevoeld. Kort erna draaide Seraing ons nog een loer om de oren en dan weet je dat je als club diep zit.”

“Seraing is geen tegenstander waar je zomaar van wint”, weet Millecamps. “Ze smeerden ons die 5-1 nederlaag aan en hier speelden ze ook goed. Het was een blamage, die zware nederlaag. Het middenveld klopte daar ook al niet. Hubert werd toen opgesteld als centrale verdediger. Wanneer we het middenveld eens onder de loep nemen, dan zie je dat ze daar te weinig ballen recupereren. Iets wat ook opvalt, is dat het spel altijd naar achter gaat in plaats van naar voor.”

Essevee trok zich niet veel aan van de nederlaag in Seraing, want het won na de interlandbreak met 2-1 van Antwerp. De supporters kregen weer moed, maar er stond zich een moeilijk decembermaand te wachten met wedstrijden tegen alle topclubs. Zulte Waregem verloor in december vier keer op rij en het kostte uiteindelijk de kop van trainer Francky Dury.

“De trainerswissel deed ons geen deugd”, herinnert Detaellenaere zich nog. “Het is nooit gemakkelijk om afscheid te nemen van een coach als Dury.” Ook voorzitter Carl Ballière blikt terug op de trainerswissel. “Het is spijtig. Ik stond samen met hem aan de wieg van Zulte Waregem. Ik ben iemand die voor stabiliteit staat, maar soms moet je zulke beslissingen nemen. Ik denk ook dat Francky achter deze keuze stond.”

Timmy Simons en Davy De fauw namen het roer over van Dury. Meteen mocht het duo zich bewijzen tegen Mechelen, een dag na het ontslag van Dury. “We wonnen thuis op een geweldige wijze van KV Mechelen”, zegt Detaellenaere. “De match erna pakten we ook de volle buit in Standard en dan dachten we opnieuw vertrokken te zijn onder de twee nieuwe trainers. Spijtig genoeg was het niet zo en kenden we na de winterstop veel ups-and-downs.”

De grootste teleurstelling voor de supporters speelde zich misschien wel af in het Guldensporenstadion. Rood-groen verloor met 5-0 en op het einde van de match gedroegen beide supporterskernen zich van hun slechtste kant. “Toen ik voor het eerst de beelden zag, was ik geschokt”, aldus Millecamps. “Ik kan geen begrip opbrengen voor zulke acties. Het zijn dingen die sowieso niet kunnen in de maatschappij. In plaats van naar het voetbal te gaan, komen ze ruzie maken en hun match is dan geslaagd.”

Essevee had aan een punt genoeg om het behoud veilig te stellen, maar het verloor met 0-2 van STVV. Gelukkig voor Zulte Waregem trapte Gueye in de laatste minuut een strafschop binnen voor Oostende, waardoor Seraing punten verloor en veroordeeld werd tot barrages. “We zijn KV Oostende dankbaar voor het gelijkspel”, zegt Detaellenaere vastberaden.

“Laat ons zeggen dat we volgend seizoen als sponsor hopen op een plekje middenin het klassement. Een ploeg als Essevee moet de grote ploegen schrik aanjagen. Topclubs zakten vroeger nooit met een goed gevoel af richting de Gaverbeek en dat gevoel is een beetje verloren. DL Chemicals heeft nog een contract voor drie seizoen bij Zulte Waregem en we hopen dat we nog drie mooie jaren mogen meemaken.”

(EC)