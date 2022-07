Oef, die eerste zege is binnen voor Zulte Waregem

Opdracht volbracht voor Essevee. De Boeren wonnen met 2-0 van Seraing na goals van Fadera en Lopez. De bezoekers beperkten zich tot verdedigen. Het was alleen Zulte Waregem dat op zoek ging naar een doelpunt. Die o zo belangrijke eerste driepunter is binnen voor de troepen van Mbaye Leye. En nu op naar het moeilijke tweeluik met verplaatsingen naar Antwerp en Club Brugge.

“Een goed begin is de sleutel voor een rustig seizoen”, zei Mbaye Leye vooraf. Dat hadden zijn jongens flink in hun oren geknoopt. Het wemelde op de sociale media van ‘ready’-foto’s, de spelers waren klaar om het op te nemen tegen Seraing. Leye toonde ook dat Essevee wel degelijk goed heeft nagedacht over de inkomende transfers. Maar liefst zes van de zeven nieuwkomers stonden aan de aftrap. Drambaiev, Lopez, Miroshi, Rommens, Sangaré en last minute Tambedou behoorden tot de basiself. Normaliter zat die laatste op de bank, maar ervaren rot Derijck blesseerde zich tijdens de opwarming, een domper.

Het was Zulte Waregem dat meteen op zoek ging naar het openingsdoelpunt. De vinnige Sangaré ging te gemakkelijk tegen de grond en kreeg terecht geen penalty. Dompé – die wilde toch vertrekken (?), maar deed het prima – bracht dan voor doel, Vossen zag zijn kopbal gered worden door Dietsch. Op de daaropvolgende hoekschop schrok Sangaré dat hij alleen stond. Iets later kon Vossen weer knikken richting doel, recht op de Seraing-doelman. Dat allemaal in een tijdsbestek van tien (!) minuten. Oude bekende Lepoint kon daar voor Seraing alleen een slap schotje tegenover zetten.

Het was uiteraard warm en dat liet zich ook gevoelen op het veld. De wedstrijd viel even stil. Na een klein kwartiertje was het weer Essevee dat kwam dreigen via Dompé. De flankspeler vond Vossen, Sangaré plaatste te centraal. Dan kon Dompé weer knallen, Dietsch redde.

Kopbal Conceiçao

Dé grootste kans in de eerste helft was voor Drambaiev, na een rommelige fase kreeg hij het leer niet voorbij de keeper, de trap van Miroshi werd afgeblokt. “Seraing speelt compact in blok”, zo liet Leye zich ook nog ontvallen. Dat klopte, de bezoekers beperkten zich tot verdedigen en hadden veel tijd om het spel telkens weer op gang te brengen. Tot zo’n drie minuten voor rust: Poaty bracht voor, Conceiçao knikte vrijstaand naast. Daar kwam Essevee met de schrik vrij.

Na de pauze zakte het niveau zienderogen. Verder dan lichte dreiging kwamen we niet. Slordigheden staken de kop op. In minuut 63 kwam Vossen in stelling. Zijn strakke schuiver werd gered door Dietsch. Toch even opwinding.

Jelle Vossen en Sami Lahssaini © BELGA

Essevee zette door. Na een ingestudeerd nummertje op hoekschop kwam het leer voor de voeten van Lopez, hij knalde over. Het was slechts uitstel. Ciranni bracht voor, Vossen legde knap terug met het hoofd en Fadera tikte binnen: eindelijk was de ban gebroken, 1-0. Een dikke kans op een tweede doelpunt werd niet goed uitgespeeld. Seraing wilde wel, maar kon niet. In het slot viel de 2-0 toch nog, weer op hoekschop. Specialist Rommens schilderde de bal op de kruin van Borja Lopez.

Een dikke oef ging door de Elindus Arena. Die o zo belangrijke driepunter is binnen. Zeker als je het programma kent van Essevee: naar Antwerp en Club Brugge, thuis Genk en Charleroi. Maar om het met de woorden van Leye te zeggen: “De ploegen die volgen na Seraing zijn niet per se lastiger. In het voetbal kan alles, zeker in het begin van de competitie.”

Alieu Fadera viert de 1-0. © BELGA

(Jochen Coorevits)